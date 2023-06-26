Машина взорвалась в Москве
Внутри автомобиля было три газовых баллона
26 июня 2023, 11:01, ИА Амител
Фото: соцсети
На севере Москве на улице Фестивальной взорвался легковой автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент случился вечером 25 июня. В результате хлопка машина перевернулась, пожара не было. Оказалось, внутри было три газовых баллона.
Повреждения в результате случившегося получил стоящий рядом автомобиль.
Ранее на популярном среди туристов озере Ая в Алтайском крае сгорела иномарка.
11:47:13 26-06-2023
ставьте газ - он безопасен
15:03:32 26-06-2023
ы (11:47:13 26-06-2023) ставьте газ - он безопасен... конечно безопасен. вон - не взорвался, а только хлопок был....