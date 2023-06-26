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Машина взорвалась в Москве

Внутри автомобиля было три газовых баллона

26 июня 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

На севере Москве на улице Фестивальной взорвался легковой автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился вечером 25 июня. В результате хлопка машина перевернулась, пожара не было. Оказалось, внутри было три газовых баллона.

Повреждения в результате случившегося получил стоящий рядом автомобиль.

Ранее на популярном среди туристов озере Ая в Алтайском крае сгорела иномарка.

Москва Происшествия

Комментарии 2

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ы

11:47:13 26-06-2023

ставьте газ - он безопасен

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Гость

15:03:32 26-06-2023

ы (11:47:13 26-06-2023) ставьте газ - он безопасен... конечно безопасен. вон - не взорвался, а только хлопок был....

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