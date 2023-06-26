Машина взорвалась в Москве

Внутри автомобиля было три газовых баллона

26 июня 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: соцсети

На севере Москве на улице Фестивальной взорвался легковой автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился вечером 25 июня. В результате хлопка машина перевернулась, пожара не было. Оказалось, внутри было три газовых баллона.

Повреждения в результате случившегося получил стоящий рядом автомобиль.

Ранее на популярном среди туристов озере Ая в Алтайском крае сгорела иномарка.