Осудили женщину, сжегшую заживо пожилого любовника в машине в Алтайском крае

В день убийства она позвонила мужчине и назначила встречу, попросив привезти канистру бензина

20 июня 2023, 16:45, ИА Амител













Женщина сожгла люовника / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 41-летнюю женщину осудили за убийство с особой жестокостью 68-летнего любовника, сообщает региональный СК.

Напомним, вечером 6 июня 2022 года вблизи села Сросты Егорьевского района обнаружили сгоревший автомобиль с телом мужчины внутри. Как выяснилось позже, жительница Рубцовска сожгла любовника в его же автомобиле.

"Женщина на протяжении длительного времени поддерживала близкие отношения с мужчиной, который помогал ей, в том числе финансово. Она попросила прекратить отношения, однако это мужчину не устроило", – рассказали в ведомстве.

В день убийства женщина позвонила любовнику и назначила встречу, попросив привезти канистру бензина. Она села в его машину, обманным путем надела ему на руки наручники, вылила бензин в салон автомобиля и подожгла.

"Потерпевший сгорел без шанса выбраться", – отметили в СК.

После задержания рубцовчанка объяснила причину убийства неприязнью. Суд отправил ее на 12 лет в колонию общего режима.