Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира
Бизнесмен отметил, что сейчас каждый преступник может выбросить документ и приехать в Штаты
28 февраля 2024, 11:35, ИА Амител
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США из-за неконтролируемой миграции стали убежищем для преступников со всего мира, сообщает РИА Новости.
"Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность, пересечь южную границу и попросить "убежища" превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире", – написал Маск в соцсети Х.
Накануне Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена расстилает красную дорожку перед мигрантами и не проверяет их.
Ранее депутат Госдумы рассказал, что сейчас у России на фоне прибывающих в страну мигрантов примерно те же проблемы, что и у США.
11:42:21 28-02-2024
сейчас каждый преступник может выбросить документ и приехать в Штаты ---- о, а если не преступник выбросит документ и приедет, чисто переждать
11:43:04 28-02-2024
Там же у руководства и депутатов бизнес выводок и бабёшки . Как быть ?
12:48:09 28-02-2024
Гость (11:43:04 28-02-2024) Там же у руководства и депутатов бизнес выводок и бабёшки . ... Как быть ? --- уже определились, замораживают и изымают. Одна из немногих полезных санкций со стороны США
12:12:54 28-02-2024
Штаты и оформились как страна эмигрантов.Туда плыло в основном отребье со всего света.
13:06:13 28-02-2024
Илон Маск видно образование не в сша получал, во многих вопросах разбирается..