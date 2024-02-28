Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

Бизнесмен отметил, что сейчас каждый преступник может выбросить документ и приехать в Штаты

28 февраля 2024, 11:35, ИА Амител

Илон Маск / Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США из-за неконтролируемой миграции стали убежищем для преступников со всего мира, сообщает РИА Новости.

"Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность, пересечь южную границу и попросить "убежища" превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире", – написал Маск в соцсети Х.

Накануне Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена расстилает красную дорожку перед мигрантами и не проверяет их.

Ранее депутат Госдумы рассказал, что сейчас у России на фоне прибывающих в страну мигрантов примерно те же проблемы, что и у США.