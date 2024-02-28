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Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

Бизнесмен отметил, что сейчас каждый преступник может выбросить документ и приехать в Штаты

28 февраля 2024, 11:35, ИА Амител

Илон Маск / Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Илон Маск / Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США из-за неконтролируемой миграции стали убежищем для преступников со всего мира, сообщает РИА Новости.

"Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность, пересечь южную границу и попросить "убежища" превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире", – написал Маск в соцсети Х.

Накануне Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена расстилает красную дорожку перед мигрантами и не проверяет их.

Ранее депутат Госдумы рассказал, что сейчас у России на фоне прибывающих в страну мигрантов примерно те же проблемы, что и у США.

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Криминал США

Комментарии 5

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Гость

11:42:21 28-02-2024

сейчас каждый преступник может выбросить документ и приехать в Штаты ---- о, а если не преступник выбросит документ и приедет, чисто переждать

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Гость

11:43:04 28-02-2024

Там же у руководства и депутатов бизнес выводок и бабёшки . Как быть ?

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Гость

12:48:09 28-02-2024

Гость (11:43:04 28-02-2024) Там же у руководства и депутатов бизнес выводок и бабёшки . ... Как быть ? --- уже определились, замораживают и изымают. Одна из немногих полезных санкций со стороны США

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Гость

12:12:54 28-02-2024

Штаты и оформились как страна эмигрантов.Туда плыло в основном отребье со всего света.

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dok_CФ

13:06:13 28-02-2024

Илон Маск видно образование не в сша получал, во многих вопросах разбирается..

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