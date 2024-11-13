Маск займет должность в администрации Трампа
Он возглавит департамент по достижению госэффективности США
13 ноября 2024, 10:44, ИА Амител
Миллиардер Илон Маск займет должность в администрации президента США Дональда Трампа. Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он возглавит департамент государственной эффективности, пишет РИА Новости.
По словам победившего на выборах Трампа, Маск и Рамасвами займутся "демонтажем правительственной бюрократии", сокращением "избыточных правил", "расточительных расходов" и реструктуризацией федеральных агентств.
5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков из минимальных 270, а его конкурентка Камала Харрис удостоилась 226 голосов.
На прошлой неделе Илон Маск заявлял, что конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа.
10:54:58 13-11-2024
конфликт на Украине скоро завершится ---- хорошая новость
11:21:11 13-11-2024
PERESTROYKA! GLASNOST! Поднажмите, братцы!
12:59:58 13-11-2024
В Яндекс.Дзен новость "хуситы атаковали мериканский авианосец, атака была осуществлена при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Хуситы гиперзвук сделали? Или фейк?
14:01:35 13-11-2024
Гость (12:59:58 13-11-2024) В Яндекс.Дзен новость "хуситы атаковали мериканский авианосе... йемен создал ракету
16:57:27 13-11-2024
Гость (12:59:58 13-11-2024) В Яндекс.Дзен новость "хуситы атаковали мериканский авианосе... мультики нарисовали
21:02:30 13-11-2024
В Департамент государственной эффективности пригласить китайца или сингапурца, с правом сажать и вешать на площади.