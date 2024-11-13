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Маск займет должность в администрации Трампа

Он возглавит департамент по достижению госэффективности США

13 ноября 2024, 10:44, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Миллиардер Илон Маск займет должность в администрации президента США Дональда Трампа. Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он возглавит департамент государственной эффективности, пишет РИА Новости.

По словам победившего на выборах Трампа, Маск и Рамасвами займутся "демонтажем правительственной бюрократии", сокращением "избыточных правил", "расточительных расходов" и реструктуризацией федеральных агентств.

5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков из минимальных 270, а его конкурентка Камала Харрис удостоилась 226 голосов.

На прошлой неделе Илон Маск заявлял, что конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа.

США Илон Маск

Комментарии 6

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Гость

10:54:58 13-11-2024

конфликт на Украине скоро завершится ---- хорошая новость

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Гость

11:21:11 13-11-2024

PERESTROYKA! GLASNOST! Поднажмите, братцы!

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Гость

12:59:58 13-11-2024

В Яндекс.Дзен новость "хуситы атаковали мериканский авианосец, атака была осуществлена при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Хуситы гиперзвук сделали? Или фейк?

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Гость

14:01:35 13-11-2024

Гость (12:59:58 13-11-2024) В Яндекс.Дзен новость "хуситы атаковали мериканский авианосе... йемен создал ракету

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Гость

16:57:27 13-11-2024

Гость (12:59:58 13-11-2024) В Яндекс.Дзен новость "хуситы атаковали мериканский авианосе... мультики нарисовали

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Гость

21:02:30 13-11-2024

В Департамент государственной эффективности пригласить китайца или сингапурца, с правом сажать и вешать на площади.

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