Маск займет должность в администрации Трампа

Он возглавит департамент по достижению госэффективности США

13 ноября 2024, 10:44, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Миллиардер Илон Маск займет должность в администрации президента США Дональда Трампа. Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он возглавит департамент государственной эффективности, пишет РИА Новости.

По словам победившего на выборах Трампа, Маск и Рамасвами займутся "демонтажем правительственной бюрократии", сокращением "избыточных правил", "расточительных расходов" и реструктуризацией федеральных агентств.

5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков из минимальных 270, а его конкурентка Камала Харрис удостоилась 226 голосов.

На прошлой неделе Илон Маск заявлял, что конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа.