Масштабный фестиваль под открытым небом "Грань" стартовал в Барнауле. Фото
Трехдневное опен-эйр мероприятие проходит на гребном канале
20 июня 2025, 16:40, ИА Амител
Летний фестиваль "Грань" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На гребном канале начался трехдневный фестиваль "Грань" – одно из ярких событий этого лета в Барнауле. Гостей ждут концерты как местных, так и всероссийских популярных групп, таких как Captown, "Хлеб" и "Шляпники", спортивные мероприятия, пляжная зона, мастер-классы, диджей-сеты и лекторий.
Атмосфера первого дня масштабного фестиваля – в нашем фоторепортаже.
16:59:45 20-06-2025
А люди где? Участники?
16:59:59 20-06-2025
как то не густо
17:23:36 20-06-2025
Да так-то это коммерческое мероприятие, цены заоблачные для жителей Алтайского края.
Массовку можно в принципе и с завода АТИ нагнать, ну а так в остальном по привычной схеме (Понты-менты-зверье-моё;-)
19:21:41 20-06-2025
Да за такие ценники на ВСЁ, пусть сами организаторы там пляшут!!! )))
08:26:02 21-06-2025
А вход бесплатный?
10:50:07 21-06-2025
Гость (08:26:02 21-06-2025) А вход бесплатный?... смеешься чтоль )) 5000руб с человека, кемпинг 7500руб с человека
11:47:11 21-06-2025
Такие фестивали будут успешны, когда будут продуманы, например опенэйры Барнаул 22. А пока команде организаторов не хватает опыта и понимания что нужно народу.
13:49:41 21-06-2025
Судя по количеству людей, первый фестиваль станет и последним. Помянем. И пожелаем организаторам разжиться умом и мозгами. Первые два-три фестиваля надо было делать «в ноль» (чтобы заработать фестивалю имя и репутацию), а не сразу с желанием получить грандиозную прибыль. В итоге, получат чистый убыток и отсутствие желания продолжать. Хотя идея-то хорошая, здравая. Но как всегда, всё погубила алчность и жажда моментальной наживы.
00:13:58 22-06-2025
Народу тьма . Вудсток курит