НОВОСТИКультура

Масштабный фестиваль под открытым небом "Грань" стартовал в Барнауле. Фото

Трехдневное опен-эйр мероприятие проходит на гребном канале

20 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Летний фестиваль "Грань" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На гребном канале начался трехдневный фестиваль "Грань" – одно из ярких событий этого лета в Барнауле. Гостей ждут концерты как местных, так и всероссийских популярных групп, таких как Captown, "Хлеб" и "Шляпники", спортивные мероприятия, пляжная зона, мастер-классы, диджей-сеты и лекторий.

Атмосфера первого дня масштабного фестиваля – в нашем фоторепортаже.

Барнаул культура фоторепортажи

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:59:45 20-06-2025

А люди где? Участники?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:59:59 20-06-2025

как то не густо

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Асса

17:23:36 20-06-2025

Да так-то это коммерческое мероприятие, цены заоблачные для жителей Алтайского края.
Массовку можно в принципе и с завода АТИ нагнать, ну а так в остальном по привычной схеме (Понты-менты-зверье-моё;-)

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Serg

19:21:41 20-06-2025

Да за такие ценники на ВСЁ, пусть сами организаторы там пляшут!!! )))

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:02 21-06-2025

А вход бесплатный?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:07 21-06-2025

Гость (08:26:02 21-06-2025) А вход бесплатный?... смеешься чтоль )) 5000руб с человека, кемпинг 7500руб с человека

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мистер Фримен

11:47:11 21-06-2025

Такие фестивали будут успешны, когда будут продуманы, например опенэйры Барнаул 22. А пока команде организаторов не хватает опыта и понимания что нужно народу.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
БизнесУспех

13:49:41 21-06-2025

Судя по количеству людей, первый фестиваль станет и последним. Помянем. И пожелаем организаторам разжиться умом и мозгами. Первые два-три фестиваля надо было делать «в ноль» (чтобы заработать фестивалю имя и репутацию), а не сразу с желанием получить грандиозную прибыль. В итоге, получат чистый убыток и отсутствие желания продолжать. Хотя идея-то хорошая, здравая. Но как всегда, всё погубила алчность и жажда моментальной наживы.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

00:13:58 22-06-2025

Народу тьма . Вудсток курит

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров