Масштабный фестиваль под открытым небом "Грань" стартовал в Барнауле. Фото

Трехдневное опен-эйр мероприятие проходит на гребном канале

20 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Летний фестиваль "Грань" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На гребном канале начался трехдневный фестиваль "Грань" – одно из ярких событий этого лета в Барнауле. Гостей ждут концерты как местных, так и всероссийских популярных групп, таких как Captown, "Хлеб" и "Шляпники", спортивные мероприятия, пляжная зона, мастер-классы, диджей-сеты и лекторий.

Атмосфера первого дня масштабного фестиваля – в нашем фоторепортаже.