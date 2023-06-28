Форум даже сравнили с международной выставкой "Белагро", которая проходит в Белоруссии

28 июня 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: akzs.ru

28 июня в Алтайском крае начал работу межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля". Он собрал более 330 участников – фермеров, переработчиков, производителей сельхозтехники и агрохимии, а также представителей банковского сектора и ИТ-индустрии. Своими впечатлениями о первом дне масштабного мероприятия поделились депутаты АКЗС.

В "Дне сибирского поля" приняли участие представители практически всех комитетов краевого парламента. Спикер Заксобрания Александр Романенко, обращаясь к аграриям, сказал: "Работа наших сельхозтоваропроизводителей была бы невозможна без тесного взаимодействия с переработчиками, машиностроителями, наукой. Высокие результаты, которые мы демонстрируем во всех отраслях агропромышленного комплекса – результат работы всей слаженной команды отрасли. Помимо развития производства вы решаете многие социальные вопросы, поддерживая наши села и людей, которые там проживают".

Вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько отметил значимость форума для сельскохозяйственной отрасли.

"Масштабы агропромышленного форума, конечно, впечатляют. Такие мероприятия очень важны для нашего региона, для наших сельхозтоваропроизводителей, всех, кто связан с аграрной тематикой. Предприятия могут представить здесь как уже проверенные машины и агрегаты, так и новинки, модернизированные образцы техники – это обмен опытом, это наработка новых контактов, новых рынков сбыта", – подчеркнул парламентарий.

Председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов сравнил "День сибирского поля" с международной выставкой "Белагро", которая проходила в начале июня в Белоруссии.

"По масштабам наша выставка гораздо шире, а самое главное – у нас есть возможность демонстрации техники, и крестьяне могут убедиться в ее функционале и выбрать самую работоспособную. В условиях жестких санкций наши предприятия смогли нарастить производство тракторов, комбайнов, сельхозмашин и другого оборудования, и отрадно, что большая часть техники, представленной на форуме, – отечественная", – сказал Серов.

Депутат Дмитрий Беляев подчеркнул, что "День сибирского поля" становится бизнес-площадкой.