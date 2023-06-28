Томенко рассказал, какими проектами гордится в сфере машиностроения на Алтае

Сельхозмашиностроение – сфера, в которой Алтайский край может стать лучшим регионом в России

28 июня 2023, 16:21, ИА Амител





















Виктор Томенко на форуме "День сибирского поля" / Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае есть несколько примеров успешных проектов в сфере сельхозмашиностроения. Об этом глава региона Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 28 июня, Томенко посетил агрофорум "День сибирского поля", где была представлена сельскохозяйственная техника алтайского производства.

"Посмотрел новинки, обсудил планы работы с ключевыми предприятиями. Это и "Комплекс Агро", и "Агроцентр", и Алтайский завод сельхозмашин, и Рубцовский завод запасных частей, и многие другие представители отрасли. Горжусь каждым проектом и нашими предпринимателями, которые не боятся трудностей, умеют работать, двигают наш край вперед", – подчеркнул губернатор.

Томенко назвал несколько примеров успешных проектов.

Алтайский завод прецизионных изделий – лидер в России по производству топливной аппаратуры, сотрудничает с предприятием "КАМАЗ", готовится к массовому выпуску топливных систем для компании "БЕЛАЗ".

"Агроцентр" выпускает десятки видов сельхозтехники и запчастей, поставки идут по всей России, в Казахстан и Монголию. Это крупнейший в России производитель посевных комплексов.

"Алтайские лесные машины" выпускает гусеничную технику, в том числе тракторы "Барнаулец", более 200 единиц в год, при этом мощности планируется увеличить в два-три раза.

Завод тяжелых колесных дисков – единственное в России производство колесных дисков для сельхозтехники. Мощности позволяют выпускать до 80 тысяч дисков в год – это перекрывает около 90% потребности производителей тракторов и комбайнов в стране.

Ранее Томенко назвал сферу сельхозмашиностроения перспективной для Алтайского края, где регион может стать лучшим в России.