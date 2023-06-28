Томенко рассказал, какими проектами гордится в сфере машиностроения на Алтае
Сельхозмашиностроение – сфера, в которой Алтайский край может стать лучшим регионом в России
28 июня 2023, 16:21, ИА Амител
В Алтайском крае есть несколько примеров успешных проектов в сфере сельхозмашиностроения. Об этом глава региона Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня, 28 июня, Томенко посетил агрофорум "День сибирского поля", где была представлена сельскохозяйственная техника алтайского производства.
"Посмотрел новинки, обсудил планы работы с ключевыми предприятиями. Это и "Комплекс Агро", и "Агроцентр", и Алтайский завод сельхозмашин, и Рубцовский завод запасных частей, и многие другие представители отрасли. Горжусь каждым проектом и нашими предпринимателями, которые не боятся трудностей, умеют работать, двигают наш край вперед", – подчеркнул губернатор.
Томенко назвал несколько примеров успешных проектов.
Алтайский завод прецизионных изделий – лидер в России по производству топливной аппаратуры, сотрудничает с предприятием "КАМАЗ", готовится к массовому выпуску топливных систем для компании "БЕЛАЗ".
"Агроцентр" выпускает десятки видов сельхозтехники и запчастей, поставки идут по всей России, в Казахстан и Монголию. Это крупнейший в России производитель посевных комплексов.
"Алтайские лесные машины" выпускает гусеничную технику, в том числе тракторы "Барнаулец", более 200 единиц в год, при этом мощности планируется увеличить в два-три раза.
Завод тяжелых колесных дисков – единственное в России производство колесных дисков для сельхозтехники. Мощности позволяют выпускать до 80 тысяч дисков в год – это перекрывает около 90% потребности производителей тракторов и комбайнов в стране.
Ранее Томенко назвал сферу сельхозмашиностроения перспективной для Алтайского края, где регион может стать лучшим в России.
16:54:10 28-06-2023
"может стать" - это ключевые слова. Может стать туристической Меккой или новым Сколково. Но может и не стать
20:04:42 28-06-2023
Ну слов нет. Нравится мне этот оптимизм.
12:59:16 29-06-2023
А как же, Ростсельмаш?). ,похоже, что он не совсем технологичен..
23:27:36 02-07-2023
Техника для леса- это здорово,только беда,лес кончился в крае,колки допиливают.