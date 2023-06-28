"Один из самых масштабных в России". На Алтае открылся форум "День сибирского поля"
На агрофоруме обсудят новые возможности для развития Алтайского края
28 июня 2023, 12:02, ИА Амител
В Алтайском крае начал работу аграрный форум "День сибирского поля", который пройдет 28 и 29 июня. Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, алтайский форум – это "одно из самых масштабных мероприятий в области сельского хозяйства в стране".
Напомним, агрофорум проводится в крае с 2011 года. В этом году мероприятие посетят министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев.
"Дмитрий Патрушев прибудет на форум во второй половине дня", – рассказал корреспондент amic.ru.
Томенко подчеркнул, что обсудит с Патрушевым многие вопросы. Например, перевооружение отрасли.
"Наша цель – стать лидером в стране по сельхозмашиностроению. В условиях санкций импортозамещение важно как никогда, и нам есть чем похвастаться", – отметил глава региона.
Еще один важны вопрос – новые возможности для развития и рынки сбыта. Ранее Томенко на встрече с президентом уже обсуждал участие Алтайского края в проекте сухопутного зернового коридора из России в Китай. Сейчас этот проект прорабатывается на федеральном уровне.
Ранее amic.ru рассказал, какие новинки презентуют алтайские предприятия на "Дне сибирского поля – 2023".
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