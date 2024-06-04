Массовое ДТП произошло в Новоалтайске

На месте аварии работают медики

04 июня 2024, 12:35, ИА Амител

ДТП в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Новоалтайске на пересечении улиц Военстроя и Сибирской произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что одна из машин опрокинулась.

При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли раненые, пока неизвестно. На месте происшествия работает скорая помощь.

3 июня в Барнауле на Змеиногорском тракте столкнулись три автомобиля, два человека получили травмы.