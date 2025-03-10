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Массовый пикет против повышения тарифов на услуги ЖКХ прошел в Рубцовске

Горожане также приняли участие в референдуме КПРФ

10 марта 2025, 22:05, ИА Амител

Пикет против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Рубцовске / Фото: t.me/gha9rsa

В Рубцовске прошел массовый пикет против предстоящего повышения тарифов на услуги ЖКХ. Организатором акции выступило местное отделение КПРФ, сообщил депутат АКЗС Андрей Чернобай.

Напомним, с 1 июля 2025 года в России вырастут тарифы ЖКХ.

"В Алтайском крае повышение запланировано аж до 18%. Поэтому против удорожания цен Рубцовское отделение КПРФ провело второй пикет в Южной части города", – рассказал депутат.

Горожане приняли участие в народном референдуме КПРФ. На референдум вынесли вопросы, связанные с ограничением роста цен, национализацией ЖКХ, отменой пенсионной реформы, принятием законов о "Детях войны" и прямых выборах глав городов и районов, а также о сохранении сельсоветов.

В ближайшее время коммунисты намерены провести пикет возле ТЦ "Мир". В апреле же планируется масштабный митинг, на котором граждане "вместе потребуют" от властей обратить внимание на рост цен на ЖКУ и предпринять соответствующие меры.

Рубцовск ЖКХ митинги КПРФ

Комментарии 9

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Гость

22:25:53 10-03-2025

Если бы я знала, то пришла бы на этот пикет. В Рубцовске низкие доходы, а цены огромные на всё.

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Кхм...

22:58:33 10-03-2025

Нечто подобное в Рубцовке было в 90-е. Многотысячные митинги, Юрченко, Карачёв, Верёвкина на трибуне с пламенными речами об "антинародном правительстве", резолюции какие-то принимали.
В итоге - пшик и ералаш.

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Гость

23:35:45 10-03-2025

Ещё ни одного раза не было результатов от их действий возмущений . Возмущаются регулярно , каждый год .

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Гость

23:37:58 10-03-2025

Теперь точно не поднимут!
С другой стороны люди хоть так выражают несогласие.
Жители Барнаула только в комментариях немного повозмущались

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Гость

06:07:53 11-03-2025

После отказа глазастой лидера алтайской КПРФ участвовать в выборах губернатора, стало окончательно ясно, что эта партия не более чем политическая приживалка. Какой это по счету митинг за зиму? Как в частушке - посидели, потрындели, друг на друга ..... Пшик один

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Гость

10:04:03 11-03-2025

Гость (06:07:53 11-03-2025) После отказа глазастой лидера алтайской КПРФ участвовать в в... Прусакова клёвая...

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Афиноген

08:33:00 11-03-2025

Да,дожили.Каждый день всё лучше и лучше.

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Игорь

11:04:21 11-03-2025

с каких пор митинг в 30 человек стал массовым. не смешите.

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Гость

12:06:25 11-03-2025

экстремисты какие то

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