Массовый пикет против повышения тарифов на услуги ЖКХ прошел в Рубцовске

Горожане также приняли участие в референдуме КПРФ

10 марта 2025, 22:05, ИА Амител

Пикет против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Рубцовске / Фото: t.me/gha9rsa

В Рубцовске прошел массовый пикет против предстоящего повышения тарифов на услуги ЖКХ. Организатором акции выступило местное отделение КПРФ, сообщил депутат АКЗС Андрей Чернобай.

Напомним, с 1 июля 2025 года в России вырастут тарифы ЖКХ.

"В Алтайском крае повышение запланировано аж до 18%. Поэтому против удорожания цен Рубцовское отделение КПРФ провело второй пикет в Южной части города", – рассказал депутат.

Горожане приняли участие в народном референдуме КПРФ. На референдум вынесли вопросы, связанные с ограничением роста цен, национализацией ЖКХ, отменой пенсионной реформы, принятием законов о "Детях войны" и прямых выборах глав городов и районов, а также о сохранении сельсоветов.

В ближайшее время коммунисты намерены провести пикет возле ТЦ "Мир". В апреле же планируется масштабный митинг, на котором граждане "вместе потребуют" от властей обратить внимание на рост цен на ЖКУ и предпринять соответствующие меры.