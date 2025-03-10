Массовый пикет против повышения тарифов на услуги ЖКХ прошел в Рубцовске
Горожане также приняли участие в референдуме КПРФ
10 марта 2025, 22:05, ИА Амител
В Рубцовске прошел массовый пикет против предстоящего повышения тарифов на услуги ЖКХ. Организатором акции выступило местное отделение КПРФ, сообщил депутат АКЗС Андрей Чернобай.
Напомним, с 1 июля 2025 года в России вырастут тарифы ЖКХ.
"В Алтайском крае повышение запланировано аж до 18%. Поэтому против удорожания цен Рубцовское отделение КПРФ провело второй пикет в Южной части города", – рассказал депутат.
Горожане приняли участие в народном референдуме КПРФ. На референдум вынесли вопросы, связанные с ограничением роста цен, национализацией ЖКХ, отменой пенсионной реформы, принятием законов о "Детях войны" и прямых выборах глав городов и районов, а также о сохранении сельсоветов.
В ближайшее время коммунисты намерены провести пикет возле ТЦ "Мир". В апреле же планируется масштабный митинг, на котором граждане "вместе потребуют" от властей обратить внимание на рост цен на ЖКУ и предпринять соответствующие меры.
22:25:53 10-03-2025
Если бы я знала, то пришла бы на этот пикет. В Рубцовске низкие доходы, а цены огромные на всё.
22:58:33 10-03-2025
Нечто подобное в Рубцовке было в 90-е. Многотысячные митинги, Юрченко, Карачёв, Верёвкина на трибуне с пламенными речами об "антинародном правительстве", резолюции какие-то принимали.
В итоге - пшик и ералаш.
23:35:45 10-03-2025
Ещё ни одного раза не было результатов от их действий возмущений . Возмущаются регулярно , каждый год .
23:37:58 10-03-2025
Теперь точно не поднимут!
С другой стороны люди хоть так выражают несогласие.
Жители Барнаула только в комментариях немного повозмущались
06:07:53 11-03-2025
После отказа глазастой лидера алтайской КПРФ участвовать в выборах губернатора, стало окончательно ясно, что эта партия не более чем политическая приживалка. Какой это по счету митинг за зиму? Как в частушке - посидели, потрындели, друг на друга ..... Пшик один
10:04:03 11-03-2025
Гость (06:07:53 11-03-2025) После отказа глазастой лидера алтайской КПРФ участвовать в в... Прусакова клёвая...
08:33:00 11-03-2025
Да,дожили.Каждый день всё лучше и лучше.
11:04:21 11-03-2025
с каких пор митинг в 30 человек стал массовым. не смешите.
12:06:25 11-03-2025
экстремисты какие то