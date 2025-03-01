В Барнауле прошел митинг пострадавших от действий "Малоэтажной Сибири"

Акцию посетили десятки человек

01 марта 2025, 16:31, ИА Амител

Митинг в Барнауле / Фото: Денис Никулин

В Барнауле 1 марта прошел митинг пострадавших клиентов от действий строительной компании "Малоэтажная Сибирь". Акция состоялась на площади Свободы с разрешения администрации города.

Согласно предоставленным редакции amic.ru фотографиям, люди выступали с плакатами "Заикин, где мой дом?", "Ипотека есть, дома нет", "Власти, помогите пострадавшим построить дома" и другими.

Тем самым люди хотели остановить процедуру банкротства в отношении директора "Малоэтажной Сибири" Ивана Заикина и призвать банки перенести сроки выплаты ипотеки.

Всего митинг посетили несколько десятков человек. Также на площади Свободы присутствовали телевизионщики, а за порядком следила полиция.

27 февраля Центральный районный суд Барнаула продлил меру пресечения Ивану Заикину на три месяца. Он останется в СИЗО как минимум до 8 июня, а под стражей он оказался еще в октябре 2024-го.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Заикин не позднее 4 апреля 2024 года обманным путем и злоупотребляя доверием похитил деньги у 34 клиентов компании "Малоэтажная Сибирь". Общая сумма ущерба оценивается в 170 млн рублей.

Сами клиенты "Малоэтажной Сибири" из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области ранее рассказывали, что заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, однако компания либо вообще не приступила к работам, либо не закончила их. Руководство фирмы обещало завершить строительство, но сроки постоянно откладывались.

В СИЗО Заикин подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве, суд его принял и ввел в отношении Заикина процедуру реструктуризации.