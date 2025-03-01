В Барнауле прошел митинг пострадавших от действий "Малоэтажной Сибири"
Акцию посетили десятки человек
01 марта 2025, 16:31, ИА Амител
В Барнауле 1 марта прошел митинг пострадавших клиентов от действий строительной компании "Малоэтажная Сибирь". Акция состоялась на площади Свободы с разрешения администрации города.
Согласно предоставленным редакции amic.ru фотографиям, люди выступали с плакатами "Заикин, где мой дом?", "Ипотека есть, дома нет", "Власти, помогите пострадавшим построить дома" и другими.
Тем самым люди хотели остановить процедуру банкротства в отношении директора "Малоэтажной Сибири" Ивана Заикина и призвать банки перенести сроки выплаты ипотеки.
Всего митинг посетили несколько десятков человек. Также на площади Свободы присутствовали телевизионщики, а за порядком следила полиция.
27 февраля Центральный районный суд Барнаула продлил меру пресечения Ивану Заикину на три месяца. Он останется в СИЗО как минимум до 8 июня, а под стражей он оказался еще в октябре 2024-го.
Бизнесмена подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Заикин не позднее 4 апреля 2024 года обманным путем и злоупотребляя доверием похитил деньги у 34 клиентов компании "Малоэтажная Сибирь". Общая сумма ущерба оценивается в 170 млн рублей.
Сами клиенты "Малоэтажной Сибири" из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области ранее рассказывали, что заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, однако компания либо вообще не приступила к работам, либо не закончила их. Руководство фирмы обещало завершить строительство, но сроки постоянно откладывались.
В СИЗО Заикин подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве, суд его принял и ввел в отношении Заикина процедуру реструктуризации.
21:20:24 01-03-2025
выставка глупышей, ну и наивные.....
22:10:40 01-03-2025
Покрасоваться вышли.
09:45:42 02-03-2025
Гость (22:10:40 01-03-2025) Покрасоваться вышли.... Выздоравливайте...
08:13:58 02-03-2025
А причем здесь власть?Когда деньги несли мошеннику к властям за разрешением не обращались.
10:46:37 02-03-2025
вы не знаете ситуации и пишите всякую фигню, банк сам ему деньги перечислил на строительство домов а он просто навалил на людей и все
21:03:24 02-03-2025
Банк перечислял застройщику деньги траншами после того,как заёмщики предоставляли подписанные с застройщиком документы о выполнении определенного объема работ и достижения определенной степени строительной готовности дома. Люди предоставили и подписали документы о выполненных работах, а по сути то они не выполнены. Так что не только банк виноват.
15:56:13 03-03-2025
Гость (22:10:40 01-03-2025) Покрасоваться вышли.... Ты идиот?