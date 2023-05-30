Мастер-классы, хоры и Губерниев. Куда сходить на День защиты детей в Барнауле?

Основные мероприятия на День защиты детей в Барнауле пройдут в парках "Арлекино" и "Солнечный ветер"

30 мая 2023, 07:45, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru

1 июня вся страна будет отмечать День защиты детей. Отметят праздник и Барнауле. Несмотря на то, что 1 июня выпадает на рабочий день, мамам и папам будет куда сводить своих малышей. Amic.ru составил список самых интересных мероприятий, которые пройдут на День защиты детей в Барнауле.

Парк "Арлекино"

В парке "Арлекино" состоится масштабный праздник "Барнаул – город для детей 2023". С 11 часов гостей ждут тематические фотозоны, выставки, игровые программы, шоу и мастер-классы. Пришедшим презентуют общественные организации города, учреждения допобразования и социального обслуживания. Барнаульцам расскажут, какие услуги и виды помощи могут получить семьи с детьми (в том числе с детьми-инвалидами).

Для гостей проведут семейную эстафету, "Весёлые старты", народные игры, танцевальный флешмоб, творческие мастер-классы, эстафету с театральным реквизитом, организуют конструкторскую мастерскую и игротеку. В парке можно будет научиться делать свечу из вощины, изготавливать игрушку антистресс, расписывать деревянную игрушку, фигурки из гипса и браслеты, познакомиться с музыкальными инструментами и настольными играми. Там организуют ярмарку изделий ручной работы, игры, конкурсы и загадки.

На площадке центра "Потенциал" гости парка смогут получить консультацию психолога-педагога и учителя-логопеда, а также поучаствовать в мастер-классе "Русская кукла-потешка Петрушка".

Кроме того, в парке волонтёры отряда "Лиза Алерт" проведут для детей квест по безопасности, а представители Централизованной библиотечной системы Барнаула организуют творческие мастер-классы, литературные игры, викторины, спортивные минутки, асфальтный вернисаж и литературный дартс.

Дети/ Фото: amic.ru

Парк "Солнечный ветер"

Праздник в парке "Солнечный ветер" начнётся в 11 часов утра с выступления творческих коллективов города. Гостей ждут игровые программы, викторины, спортивные состязания, концерт детских творческих коллективов и розыгрыши призов. Также в парке пройдёт выставка декоративно-прикладного и технического творчества воспитанников дополнительного образования, а также будет работать площадка "Фабрика предпринимательства".

Кроме того, отдел ГИБДД Барнаула организует площадку, на которой покажут мультфильмы по правилам движения.

Площадь Шукшина и Барнаульский планетарий

На площади им В.М. Шукшина (пересечение ул. Юрина и Шукшина) пройдёт спортивно-игровая программа "Смелые и умелые".

На площадке перед Барнаульским планетарием в 11:00 состоится праздничная игровая программа "Звёздное детство": праздник со Звездочётом". Там детям расскажут о космосе.

Мало-Тобольская и зоопарк

Любители хорового пения могут сводить своих детей на хоровой форум "Барнаульский камертон". В нём будет участвовать Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого, барнаульский детский хор, сводный детский хор и Барнаульский духовой оркестр и так далее. Гости смогут услышать песни "Школьные годы", "Прощальный вальс", "Наша школьная страна", "Дорогою добра" и другие. Начнётся форум в 17:00.

Барнаульский зоопарк на 1 июня также готовит свою программу "Пусть всегда будет детство". Что она представляет собой, не уточняется. Пройдёт праздник с 12 до 15 часов.

Дети / Фото: amic.ru

Соревнования и концерт с Губерниевым

В посёлке Южном планируют провести праздничную игровую программу "Дарим лучики добра"; на ул. Мира, 13, – программу "Здравствуй, лето"; на проспекте Строителей, 117 (в ТРЦ Galaxy) – программу "Территория детства"; в сквере Химиков – акцию "Всё лучшее детям"; на ул. Чихачёва, 17, – праздник "Здравствуй, лето" и так далее. Мероприятия будут во всех районах города.

Планируются и соревнования, приуроченные ко Дню защиты детей. Это первенство города по хоккею на траве среди юношей и девушек 12-14 лет на ул. Малахова, 134, турнир по футболу на стадионе "Полимер", соревнования юных футболистов "Кожаный мяч" на стадионе "Лабиринт", весёлые старты для детей Власихинского микрорайона на ул. Фурманова, 24 , соревнования по мини-футболу, стритболу, волейболу среди дворовых команд на ул. Смольной, 46 и ул. Эмилии Алексеевой, 10, и так далее.

Важным событием станет и гала-концерт детского музыкального фестиваля "Белый пароход". Он пройдёт 1 июня в 18:30 в Государственной филармонии Алтайского края. Участие в концерте примут известные мастера оперной сцены Любовь Петрова (сопрано), Олег Диденко (бас), Николай Диденко (бас, художественный руководитель), а также инструментальные и вокальные ансамбли Москвы, симфонический оркестр ГФАК под управлением Дмитрия Лузина. Вести мероприятие будет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Полный список запланированных ко Дню защиты детей мероприятий можно посмотреть здесь.

Отметим, что 1 июня в Барнауле также откроются летние лагеря с дневным пребыванием. В первую смену будут работать 86 пришкольных лагерей, в них отдохнут более 20 тысяч школьников.