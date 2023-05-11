Дмитрий Губерниев проведёт благотворительный концерт 1 июня в Барнауле

На Алтай приедут 90 одарённых детей из 24 регионов страны

11 мая 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев проведёт два благотворительных концерта в Алтайском крае, приуроченных ко Дню защиты детей. Об этом рассказала министр культуры региона Елена Безрукова во время онлайн-конференции на сайте правительства края.

В этом году на Алтае проведут Всероссийский музыкальный благотворительный проект "Белый пароход". Его руководителем на протяжении многих лет выступает известный оперный певец Николай Диденко, а в крае организатором проекта выступило алтайское отделение Российского детского фонда.

Уже 29 мая в Алтайский край съедутся 90 одаренных детей из 24 регионов России. Принимать его на территории края почётно и одновременно ответственно. К нам приедут дети из разных уголков России, большинство из них будут на Алтае первый раз. Среди юных исполнителей – дети с ограниченными возможностями здоровья. 1 июня сводный хор участников проекта выступит в Барнауле на площадке краевой филармонии, а на следующий день – в Городском дворце культуры города Бийска. Ведущим концертов станет спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев.