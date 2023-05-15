Мастера-мошенники: как распознать их и не разориться на ремонте бытовой техники?
Горе-мошенники могут требовать за ремонт техники в разы больше денег и это незаконно
15 мая 2023, 19:01, Анастасия Бичакова
Из-за ухода западных брендов в России сокращается число официальных сервисов по ремонту техники. Это чревато тем, что вместо добросовестного мастера-ремонтника вам может попасться мошенник… Такой, который навязывает свои услуги и выполняет копеечный ремонт (к примеру, компьютера) за несколько тысяч рублей, утверждая: "Дешевле не найдёте".
Какими схемами обмана пользуются такие мошенники и как же выбрать хорошего мастера, чтобы не нарваться на "развод", читайте в материале amic.ru.
Как мошенники "разводят" с ремонтом бытовой техники?
За починку крошечной поломки мошенники могут просить суммы в разы выше, чем они должны быть на самом деле. Зачастую они обманывают, мол, "много что сломано" и навязывают целый ряд ненужных услуг.
На месте обманщики якобы проводят полную диагностику неисправной техники и тут же, сходу, озвучивают немаленькую сумму.
Но это не единственный способ, которым псевдомастера обводят клиентов вокруг пальца. Мошенники могут увезти сломанный прибор из дома, а через некоторое время вернуть его заказчику в рабочем состоянии и попросить аж 20-30 тыс. рублей. Владелец же при этом не увидит, какой ремонт (и, что немаловажно, – в каком объёме) был выполнен в действительности. Отследить это фактически нереально.
"Допустим, вышел из строя сливной насос у стиральной машины и она воду не сливает, нас учили говорить, что произошло замыкание сливного насоса, вследствие чего он вышел из строя и прожёг плату управления. И вот уже нужно не только насос менять, но и паять плату. Стоимость работ увеличивалась в несколько раз. Плату забирали с собой мастера, потом привозили назад якобы исправной", – объяснил "Российской газете" ремонтник из "более-менее проверенной фирмы" Александр.
Начали мы со "стиралок", а продолжим компьютерами...
Как же мастера-мошенники обманывают при ремонте компьютера?
Как правило, ремонтники-мошенники обманывают людей очень правдоподобно. Кроме навязывания услуг, они вовсю используют "личный бренд" – ну а, без шуток говоря, расклеивают объявления, в которых заманивают клиентов низкими ценами и бесплатной диагностикой.
"На деле выманивают десятки тысяч рублей. Так, например, москвичке выставили счёт в 28 тыс. рублей, чтобы починить звук на её компьютере, а потом сделали скидку до 22 тыс. рублей. В Твери компьютерный мастер потребовал от пенсионеров 35 тыс. рублей за установку Windows. <...> И таких случаев тысячи по всей стране", – подчёркивает издание.
А как отличить настоящего мастера-ремонтника от мошенника?
Будьте бдительны.
При выборе мастера следует обращать внимание на его квалификацию, описание которой в идеале должно быть максимально полным.
Помимо этого, не забывайте читать отзывы. Если в них повторяются жалобы на ремонтника, то лучше поискать другого, с хорошими отзывами.
А если вы выбираете человека на площадке – к примеру, "Авито", то обязательно проверьте, прошёл ли исполнитель проверку. Как правило, появляется значок "Документы проверены".
Как узнать, сколько на самом деле стоит ремонт техники?
Стоимость ремонта должна быть изначально оговорена с мастером и зафиксирована в договоре, квитанции или наряд-заказе до его выполнения.
"И экземпляр такого документа должен находиться у вас сразу, прежде чем мастер приступит к работам. Если мастер отказывается выписать наряд-заказ с перечнем работ и их ценой сразу после диагностики, – возможно, перед вами мошенник", – объяснил сопредседатель Союза потребителей России по юридической работе Антон Недзвецкий.
Что делать, если вам всё-таки попался мошенник?
В таком случае главное – сохранять спокойствие. Если мастер-мошенник навязывает услуги и пытается выудить из вас крупную сумму, то сообщите ему, что заплатить её вы не можете из-за сокрытия им информации о цене работ. Скажите, что работы в таком объёме и по такой стоимости вам не нужны.
А если вы всё-таки заплатили, то можно потребовать возврата суммы за уплаченные работы. Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", исполнитель не имеет права без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату.
"Ни в коем случае не подписывайте акт выполненных работ на требуемую недобросовестным мастером сумму, а лучше впишите в него свои претензии, например: "Данные работы мною не заказывались, об их выполнении и стоимости мне не сообщалось, работы выполнены без моего согласия", – также рекомендовал Антон Недзвецкий.
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