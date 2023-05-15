За починку крошечной поломки мошенники могут просить суммы в разы выше, чем они должны быть на самом деле. Зачастую они обманывают, мол, "много что сломано" и навязывают целый ряд ненужных услуг.

На месте обманщики якобы проводят полную диагностику неисправной техники и тут же, сходу, озвучивают немаленькую сумму.

Но это не единственный способ, которым псевдомастера обводят клиентов вокруг пальца. Мошенники могут увезти сломанный прибор из дома, а через некоторое время вернуть его заказчику в рабочем состоянии и попросить аж 20-30 тыс. рублей. Владелец же при этом не увидит, какой ремонт (и, что немаловажно, – в каком объёме) был выполнен в действительности. Отследить это фактически нереально.

"Допустим, вышел из строя сливной насос у стиральной машины и она воду не сливает, нас учили говорить, что произошло замыкание сливного насоса, вследствие чего он вышел из строя и прожёг плату управления. И вот уже нужно не только насос менять, но и паять плату. Стоимость работ увеличивалась в несколько раз. Плату забирали с собой мастера, потом привозили назад якобы исправной", – объяснил "Российской газете" ремонтник из "более-менее проверенной фирмы" Александр.

Начали мы со "стиралок", а продолжим компьютерами...