Мать мальчика, отец которого напал на обидчика сына в Новосибирске, требует компенсации

По словам женщины, ее сын, избитый детьми летом 2024 года, теперь не может учиться из-за головных болей

08 февраля 2025, 20:15, ИА Амител

В суд направлено дело о конфликте, произошедшем в июле 2024 года на улице Забалуева в Новосибирске. Иск подала мама одного из пострадавших мальчиков, требуя компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, тогда на детской площадке поссорились дети: один подрезал другого на самокате, случился конфликт, который дошел до рукоприкладства. Один из мальчиков позвал папу, тот подбежал, схватил оппонента своего ребенка за шею и скинул с велосипеда на землю.

Произошедшее записала камера. Взрослый стал кричать на лежащего ребенка – мальчик заплакал и стал извиняться.

По словам женщины, ее семилетний сын катался на самокате во дворе, когда к нему подошли местные ребята.

"Он забился от них на лавочке, а один из этих школьников стал его пинать. Он закричал от боли", – рассказала мама.

На крик прибежал отец мальчика, который, как видно на записи с камер видеонаблюдения, сбросил с велосипеда обидчика.

"На моего мужа набросились двое незнакомцев, стали бить на глазах у нашего сына. Остановились только тогда, когда сосед закричал: "Я видел, что он не бил ребенка", – добавила женщина.

Заявления в полицию подали обе стороны, но дела были закрыты.

Теперь семья пострадавшего мальчика намерена добиваться справедливости через суд.

"У моего сына сейчас серьезные проблемы со здоровьем. Он – первоклассник, но не может нормально учиться: едва только он начинает напрягаться, у него начинаются сильнейшие головные боли", – пояснила мама.

Будет ли мама второго мальчика подавать ответный иск, пока неизвестно.