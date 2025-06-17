Мать Паши Техника учредила фонд помощи наркозависимым

К деятельности организации планируют привлечь известных артистов

17 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Рэпер Паша Техник / Фото: социальные сети артиста

Мать рэпера Паши Техника стала учредителем фонда "Второй шанс" для помощи наркозависимым, борьбы с пропагандой наркотиков и мошенничеством в сфере реабилитации таких пациентов, сообщает "Коммерсантъ".

На пресс-конференции, посвященной открытию фонда, депутат Госдумы Владислав Даванков рассказал, что на базе "Второго шанса" будут вести работу с родителями наркозависимых. Фонд также планирует участвовать в разработке законопроектов, касающихся реабилитации наркозависимых.

К деятельности планируется привлекать известных артистов. Сейчас обсуждается возможность сотрудничества с рэперами Гуфом и Бастой.

Ранее стало известно, что о Паше Технике снимут документальный фильм.