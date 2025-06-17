Мать Паши Техника учредила фонд помощи наркозависимым
К деятельности организации планируют привлечь известных артистов
17 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Мать рэпера Паши Техника стала учредителем фонда "Второй шанс" для помощи наркозависимым, борьбы с пропагандой наркотиков и мошенничеством в сфере реабилитации таких пациентов, сообщает "Коммерсантъ".
На пресс-конференции, посвященной открытию фонда, депутат Госдумы Владислав Даванков рассказал, что на базе "Второго шанса" будут вести работу с родителями наркозависимых. Фонд также планирует участвовать в разработке законопроектов, касающихся реабилитации наркозависимых.
К деятельности планируется привлекать известных артистов. Сейчас обсуждается возможность сотрудничества с рэперами Гуфом и Бастой.
Ранее стало известно, что о Паше Технике снимут документальный фильм.
10:36:26 17-06-2025
"К деятельности организации планируют привлечь известных артистов" - перечень артистов в студию.
Народ должен знать, кто из артистов является наркоманом и алкоголиком, чтобы стороной обходить их творчество. Если на экране поёт патлатая татуированная особь - стопудово наркоша, телек сразу ВЫКЛ.
10:45:45 17-06-2025
6756 (10:36:26 17-06-2025) "К деятельности организации планируют привлечь известных арт... а если со стрижкой и в кожаных штанах, то там как быть?
12:38:17 17-06-2025
6756 (10:36:26 17-06-2025) "К деятельности организации планируют привлечь известных арт... парочку вам уже озвучили. Один сейчас, типа, очень уважаем (ахаха, а мы помним его раньше)
11:32:29 17-06-2025
Мутная история.
14:23:10 17-06-2025
Да вы его еще в ранг святых возведите. Совсем чокнулись. А фонды эти жутко воняют!