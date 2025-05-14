О Паше Технике снимут документальный фильм

Проект получил название "Паша Техник. За кем стоит андеграунд?"

14 мая 2025, 06:50, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника

Онлайн-кинотеатр Okko снимет документальный фильм о рэпере Паше Технике под названием "Паша Техник. За кем стоит андеграунд?", сообщили "Газете.ru" в пресс-службе платформы.

Картина будет состоять из трех актов. Она повествует о жизни музыканта в период с начала 2000-х по 2025 год. В фильме расскажут, с чего началась карьера Техника, откуда взялась знаменитая маска обезьяны, в которой он часто появлялся на публике, о провокациях артиста на сцене, его пребывании в тюрьме, влиянии творчества рэпера на русскоязычную музыку и борьбе с наркозависимостью.

"Проект попробует ответить на вопрос, почему звезду так и не смогли спасти во время отдыха в Таиланде", – передает издание.

Отмечается, что в фильм добавят кадры из личных архивов, ранее не публиковавшиеся в Сети, а также эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки о Технике.

Генеральными продюсерами и авторами идеи выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссер – Владислав Кузнецов, автор сценария – один из главных музыкальных критиков Даня Порнорэп (Даниил Башта), продюсеры – Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев и Михаил Бородин.

Напомним, в конце марта Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острая дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.