О Паше Технике снимут документальный фильм
Проект получил название "Паша Техник. За кем стоит андеграунд?"
14 мая 2025, 06:50, ИА Амител
Онлайн-кинотеатр Okko снимет документальный фильм о рэпере Паше Технике под названием "Паша Техник. За кем стоит андеграунд?", сообщили "Газете.ru" в пресс-службе платформы.
Картина будет состоять из трех актов. Она повествует о жизни музыканта в период с начала 2000-х по 2025 год. В фильме расскажут, с чего началась карьера Техника, откуда взялась знаменитая маска обезьяны, в которой он часто появлялся на публике, о провокациях артиста на сцене, его пребывании в тюрьме, влиянии творчества рэпера на русскоязычную музыку и борьбе с наркозависимостью.
"Проект попробует ответить на вопрос, почему звезду так и не смогли спасти во время отдыха в Таиланде", – передает издание.
Отмечается, что в фильм добавят кадры из личных архивов, ранее не публиковавшиеся в Сети, а также эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки о Технике.
Генеральными продюсерами и авторами идеи выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссер – Владислав Кузнецов, автор сценария – один из главных музыкальных критиков Даня Порнорэп (Даниил Башта), продюсеры – Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев и Михаил Бородин.
Напомним, в конце марта Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.
4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острая дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.
07:25:21 14-05-2025
Орден и почетные звания....
07:36:29 14-05-2025
Гость (07:25:21 14-05-2025) Орден и почетные звания.... ... ... И золотая доза.
07:54:25 14-05-2025
Климат неподходящий для организма,вот сепсис и развился.
09:26:45 14-05-2025
Гость (07:54:25 14-05-2025) Климат неподходящий для организма,вот сепсис и развился.... вещества просроченные.
07:57:12 14-05-2025
А причислить к лику святых?
09:16:17 14-05-2025
Пока он не умер даже не знал кто это хотя 2000е как раз было время тусовок.
09:26:36 14-05-2025
люди добрые, объясните пожалуйста, правда не знаю, слышать слышал название такое. что за человек, какие его заслуги?
10:54:04 14-05-2025
гость (09:26:36 14-05-2025) люди добрые, объясните пожалуйста, правда не знаю, слышать с... Да не только Вы и я тож впервые услышал об этом человеке ,антиресно бы узнать о его геройских подвигах …
09:43:12 14-05-2025
Так есть же фильм "Игла", там про всех нopкоманов показано.
12:14:10 14-05-2025
Кто этот человек?
12:37:34 14-05-2025
Гость (12:14:10 14-05-2025) Кто этот человек?... нарик, отъехавший от передоза
13:10:50 14-05-2025
Ну а чё такого? - не про героев же снимать.
13:32:59 14-05-2025
А кто такой Таша Пехник? Нарик говорят какой-то.
16:23:32 14-05-2025
То выступать запрещали, то теперь цльный фильм снимут! Чудеса!!!