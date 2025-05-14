Роскомнадзор может удалить все песни Паши Техника
Ведомство уже внесло три трека в реестр запрещенной информации
14 мая 2025, 20:30, ИА Амител
Песни покойного рэпера Паши Техника могут удалить со всех стриминговых площадок. Как сообщает Telegram-канал Mash, Роскомнадзор уже внес три трека в реестр запрещенной информации.
Отмечается, что обращение поступило в РКН еще до смерти музыканта. Тогда председатель совета отцов России Андрей Згонников попросил отменить выступления Техника в РФ и удалить из Сети все его творчество. Ответ пришел недавно, работа по вопросу началась.
"В РКН нам подтвердили эту информацию", – уточняет канал.
В марте, еще при жизни Паши Техника, в Барнауле отменили его концерт, который должен был состояться 5 апреля в ночном клубе "Фараон".
Позже стало известно, что отмены концерта добилась кибердружина "Русской общины". Координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев отметил, что причиной для этого стали "деструктивные тексты рэпера и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии". В связи с чем общественники в начале марта 2025 года обратились в прокуратуру и Министерство культуры Алтайского края, а также в мэрию Барнаула с предложением не проводить мероприятие.
Напомним, в конце марта Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.
4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острая дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.
20:38:56 14-05-2025
Оставят только $HAMANA
20:52:43 14-05-2025
песни? Оо
10:50:06 15-05-2025
Элен без ребят (20:52:43 14-05-2025) песни? Оо... Скорее частушки.
21:47:14 14-05-2025
Сами же писали, что фильм снимают)))
09:36:25 15-05-2025
ВВВ (21:47:14 14-05-2025) Сами же писали, что фильм снимают)))... Ну фильм снимают одни, а запрещают другие. Нету единства в массах )
10:49:57 15-05-2025
ВВВ (21:47:14 14-05-2025) Сами же писали, что фильм снимают)))... Чтобы что-то запретить - надо чтобы это было.
Снимут фильм - и тут же его запретят.
А в целом таким персонажам наказание одно - тотальное забвение.
Уничтожить песни, клипы, фильмы, интервью про него, стереть табличку - чтобы вообще ни единого байта информации о нём.
14:01:16 15-05-2025
давно пора
16:33:40 17-05-2025
А как они это сделают? Это же прямое нарушение авторских прав. В таком случае правообладателя нужно будет подать заявление в суд с требованием РКН восстановить песни, возместить моральный и материальный ущерб.