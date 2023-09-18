Убившая двоих детей и покончившая с собой жительница Барнаула была педиатром
Женщина окончила медицинский университет в 2016 году
18 сентября 2023, 17:27, ИА Амител
Жительница Барнаула, убившая своих детей и покончившая с собой, окончила Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ). Такая информация указана на ее странице во "ВКонтакте".
"Образование: окончила АГМУ в 2016 году, педиатрический факультет", – говорится в подробной информации о владелице аккаунта.
На странице почти каждое сообщение посвящено детям.
"И каждому мама мила и красива. Заботлива очень, добра, справедлива", – говорится в одной из записей.
Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли днем 15 сентября в квартире, тело их матери обнаружили возле соседнего 25-этажного дома. Следователи отмечают, что женщина оставила записку.
17:57:08 18-09-2023
Надо бы посмотреть, как здоровье её бывших пациентов.
19:31:04 18-09-2023
Когда она успела поработать? Из декретного не вылезала
03:09:35 19-09-2023
Не дай Бог, такое. Все осуждают. Этот конечно поступок на нормальную голову не придет. Но в каком она была состоянии??? Что ее заставило? Мы только склонны обсуждать, осуждать. Но пока мы не оказались в ее ситуации... Я тоже не понимала раньше суицид и т.д. пока со мной не произошла ситуация. 2,5 года на меня набрасывались неадыкватные соседи, она алкаголичка, он шизик любитель пить, с других городов . 2,5 года я писала и боролась за права. 2,5 года они натравливали собак, КАРАУЛИЛИ, писали клевету, оскорбляли, угрожали, накидывались драться. Утро, вечер. Иду с собакой они умышленно выходили и КАРАУЛИЛИ !!!! Устраивали конфликты. Уже до такого состояния доходить, что уже психологически истощаешься. Мысли о суициде,так как жить не давали и не дают. Алкаголичка с Бийска вот только 17 сентября снова напала пьяная вечером. Умышленно орала, вечер одиннадцатый час, подняла всю округу, во дворе сплетни бабок, потом с балкона орёт на нас бабка и всяко обзывает. Это моральные уроды!!! Шумакова 60!!!! Выходишь с собакой они на тебя кучу ненависти!!! Из-за того, что у меня собака 4 года. Идёшь с собакой, орут, матерят. Какие-то неадыкватные натравливали свою собаку на меня и мою собаку. В таком состоянии, что жить не охота. Тут мысли о суициде . Написать записку и обвинить всех кто бездействовал, насмехался , долбанных бабок сплетниц, обличающих грязью. Когда алкаши нападали , да ещё Незаконно живут, никто с дома не заступился. То умышленно напал с квартиры 8, сочинил умышленно сплетню, как будто я гуляла на детской площадке, в 11 вечера. На утро он во дворе дома давай приставать:, что ты со мной так разговариваешь ? А сам дебошир, жена на него вызывала ППС. Он меня знать не знал и решил развлечься, вылить ненависть. Так вот захотелось. Тут гадюшник Шумакова 60. Есть нормальные жильцы, но их мало. И им не место в гадюшнике Шумакова 60!!! *** Я не осуждаю эту девушку, потому что не испытав , мы не поймём её. Что ее заставило? Она внутри уже была мёртвая. Люди или не люди могут довести до самоубийства, что иногда кажется выхода нет!!! Я каждое утро, вечер выхожу как на тропу войны. И задаюсь: А как жить?? Каждый день ненависти столько изливается !!! Из-за чего???А потом понимаешь и вспоминаешь слова Зигмунда Фрейда: прежде чем констатировать у себя депрессию и заниженную самооценку, не среди ли идиотов находишься. 2,5 года ненависть, нападки, каждый день!!! Жить вообще не дают, вопрос, а зачем такая жизнь?? Это не жизнь. !!! Иду с собакой домой, бабка орёт, ещё пройдешь , кирпич сброшу, другая матами с 53 покрывает сочинила сплетни, потому что покрывает алкашей с незаконым предпринимательством. Началась травля, ненависть. Ни Бога в сердце, а просто долбанная ненависть и уродство души!!
09:35:58 19-09-2023
*** (03:09:35 19-09-2023) Не дай Бог, такое. Все осуждают. Этот конечно поступок на но... Интересно, вы в школе учились вообще? Ну не может грамотный человек так писать
12:27:39 19-09-2023
Гость (09:35:58 19-09-2023) Интересно, вы в школе учились вообще? Ну не может грамотный ... Это всё, что вас волнует? Вы, может, и грамотная, но что у вас с сердцем?
10:23:31 19-09-2023
*** (03:09:35 19-09-2023) Не дай Бог, такое. Все осуждают. Этот конечно поступок на но... Нужно просто продать эту квартиру и переехать в другой дом. Если не получается продать - то сдать в аренду и за эти же деньги снять в другом месте
12:28:24 19-09-2023
*** (03:09:35 19-09-2023) Не дай Бог, такое. Все осуждают. Этот конечно поступок на но... Переезжайте. Зачем вам тратить жизнь и нервы на неадекватов?
16:59:40 19-09-2023
*** (03:09:35 19-09-2023) Не дай Бог, такое. Все осуждают. Этот конечно поступок на но... ничего не понятно но очень интересно
18:40:29 19-09-2023
*** (03:09:35 19-09-2023) Не дай Бог, такое. Все осуждают. Этот конечно поступок на но... с вами действительно что-то не то, судя по вашему комментарию...вы даже ясно мысли свои не можете изложить
10:25:51 19-09-2023
*** (03:09:35 19-09-2023) Не дай Бог, такое. Все осуждают. Этот конечно поступок на но... Вам может быть надо о переезде подумать, а не о суициде?!?
11:33:03 19-09-2023
Это ее дети и ее жизнь. Помните,как там у классика?
14:59:54 19-09-2023
2,5 года на меня набрасывались неадыкватные соседи... - это все решается за 2-3 недели. Квартира сдается крепким ребятам с условием прокошмарить соседей и за это жить бесплатно. Если вы более 2 лет ходили и терпели их плевки то у вас явно у самой с головой проблемы
15:08:03 19-09-2023
Окончила АГМУ? очень интересно а есть статистика по самоубийцам учившимся в этом университете? где и кто там и каким образом дает студентам моральные установки. Насколько я знаю беседы о высоте морали и соблюдении клятвы Гиппократа в университетах преподающих медицину обязаны быть. Если таких занятий нет и не велось это серьезное нарушение вплоть до отзыва лицензии у этого учебного заведения. Вина в случившимся в том числе и этого университета который ее учил медицине