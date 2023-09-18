Убившая двоих детей и покончившая с собой жительница Барнаула была педиатром

Женщина окончила медицинский университет в 2016 году

18 сентября 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Жительница Барнаула, убившая своих детей и покончившая с собой, окончила Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ). Такая информация указана на ее странице во "ВКонтакте".

"Образование: окончила АГМУ в 2016 году, педиатрический факультет", – говорится в подробной информации о владелице аккаунта.

На странице почти каждое сообщение посвящено детям.

"И каждому мама мила и красива. Заботлива очень, добра, справедлива", – говорится в одной из записей.

Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли днем 15 сентября в квартире, тело их матери обнаружили возле соседнего 25-этажного дома. Следователи отмечают, что женщина оставила записку.