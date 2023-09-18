"Случай бесчеловечный". Очевидцы — о смерти девушки в Барнауле, убившей своих детей
Жительница Барнаула отравила двоих детей и покончила с собой 15 сентября
18 сентября 2023, 09:15, Антон Дегтярев
15 сентября Барнаул поразила ужасная история – девушка убила двоих своих детей в доме на ул. Шумакова, 14, а затем ушла в соседний дом, на ул. Шумакова, 11, и покончила с собой. Жильцы, свидетели трагедии и немногочисленные знакомые погибшей до сих пор не могут прийти в себя – они недоумевают, как девушка могла совершить такое со своими детьми. Подробнее о том, что говорят о погибшей, ее семье и детях – в материале amic.ru.
"Случай бесчеловечный"
Жители домов № 11 и 14 на улице Шумакова до сих пор находятся в шоковом состоянии. Хотя близко умершую девушку никто из соседей, с которыми мы общались, не знал. Большинство вообще не были с ней знакомы, лишь немногие просто здоровались с девушкой при встрече и не более. При этом как она могла таким образом поступить со своими детьми, люди не понимают.
"Для меня это загадка, какой-то нечеловеческий поступок – с собой можно что угодно сделать, а дети-то причем? Конечно, случай неординарный, бесчеловечный. Соседи вечером пришли, мы с ними обсуждали, они тоже ничего не знают и не понимают", – отметил один из жителей дома на ул. Шумакова, 14.
Другой сосед девушки рассказал, что он в 12:30 увидел полицию, открыл интернет и узнал о самоубийстве.
"Женщину я сам не знал и не помню, чтобы видел. Не общался с ней. Конечно, вокруг все это обсуждают. Говорят, она еще и записку написала, что во всем виноват муж. А муж, как мне рассказали, два месяца был на вахте. Соседи говорят, нормальная была женщина. Очень странно, что она так поступила", – поделился мужчина.
Рассказать подробнее о погибшей смогла продавец ближайшего к дому на Шумакова, 14, магазина – Елена. Она отметила, что девушка часто ходила к ним за продуктами с детьми. При этом она выглядела спокойной и адекватной, подчеркнула Елена.
"Приходила в магазин с детьми она примерно через день. Один мальчик у нее был, Сашка, озорник, разговорчивый, ему года три. А второй совсем маленький, в коляске. Она вообще не производила впечатления человека в депрессии – да, ребенок истерил, но она себя спокойно вела. Обычная непримечательная мать, неразговорчивая, тихая. Странностей или перемен в ее поведении я тоже не замечала. Она гуляла с детьми, здоровалась. Из магазина выходила с большими пакетами, всегда детям все покупала. Правда, большие пакеты таскала одна, и беременная одна носила, даже коляску затаскивала сама", – вспоминала Елена.
По словам продавца, муж погибшей тоже появлялся, но редко – работал вахтовым методом. В магазин он приходил в основном один, а с женой и детьми его иногда можно было увидеть лишь на улице. Елена отметила, что на вид ему более 30 лет, а по характеру, по ее воспоминаниям, он тоже спокойный. Жила семья на 10-м этаже, сообщила Елена, в подъезде, что ближе всех к магазину. В последний раз продавец видела девушку около полумесяца назад.
По словам Елены, от новости о смерти девушки ее буквально трясло.
"Это все очень печально. Я даже корвалол пила. В тот день заходили полицейские, сигареты покупали, я спросила, догадались, о чем речь. Наш поставщик еще до их прихода увидел, что в доме напротив лежит труп. Еще неизвестно было, а потом все больше информации доходило. Мы плохо работали из-за этой ситуации. Сегодня сначала нормально день начался, потом вспомнили и снова чувства накрыли. Ужасная ситуация", – говорит Елена, она до сих пор не может поверить в случившееся.
Amic.ru поговорил еще с одной соседкой погибшей. По словам женщины, девушка работала медиком, "вроде как в девятой поликлинике". Поэтому, допустила жительница Шумакова, она могла превысить дозировку какого-либо препарата для детей. Собеседница amic.ru также отметила, что общалась с медработниками, которые приехали на вызов. По их словам, когда врачи приехали на место, дети были уже мертвы. Медики пытались их реанимировать, но было уже поздно. Тела мальчиков якобы обнаружил брат девушки, который приехал к сестре после ее звонка. У брата свои ключи, так он и попал в квартиру.
В записке, кроме упреков в адрес мужа, девушка попросила приготовить одежду для похорон детей. Эта одежда якобы лежала рядом с письмом, отметила соседка.
"Половины головы у нее не было"
Продавец Наталья из другого магазина (находится в доме № 11 на Шумакова, совсем рядом с местом смерти девушки) увидела труп спустя несколько мгновений после происшествия. По ее словам, к ним пришли дети, которые застали момент падения. Они попросили вызвать скорую помощь.
"Звука, крика не было. Зашли ребятишки сюда, сказали: "Тетенька, вызовите скорую, там женщина выпала из окна". Я вышла, взяла телефон, а там уже девушка вызвала врачей. Минут за 10 все приехали. Когда я вышла, там уже стояли парень с девушкой. Я с расстояния нескольких метров увидела тело. Кроссовки у нее отлетели, но девушка была одетой. Сильно я не смотрела, мне такое зрелище не нужно. Половины головы у нее не было, вместо нее – просто жижа. Об асфальт она ударилась – немного не долетела до клумбы, которая находится рядом. Все тут были в шоке, конечно", – рассказала Наталья.
Жительница дома на Шумакова, 11, Екатерина говорит, что увидела тело с балкона. По ее словам, на место сразу приехали полицейские и медики, и через два с половиной часа тело увезли.
По словам Екатерины, жители дома с камер видеонаблюдения увидели, что девушка попросила некоего мужчину открыть дверь, и он сделал это. Так погибшая и оказалась в доме.
Другая жительница дома, Нина, рассказала, что увидела труп, как только вышла из подъезда.
"Вышла на работу, а она уже лежала перед входом в дом. По камерам посмотрели – она вошла в дом в 11:58 и в 12:02 уже упала. Собрались вокруг жители нашего дома, вызвали "112". Это было время, когда дети возвращались и уходили в школу, так что дети тоже видели все это. Меня это очень сильно поразило, сама не спала до четырех утра. Огромный шок для взрослых и детей", – сказала женщина.
По словам пары, которая живет в доме, их 14-летняя дочь также вышла из подъезда в школу и увидела труп на асфальте. Правда, психологической травмы девочка не получила, так как тогда тело уже накрыли, и плохое зрение не позволило ей разглядеть самые ужасные детали, отметили родители.
Сейчас жители теряются в догадках, что побудило девушку совершить столь ужасный поступок и действительно ли всему виной проблемы с мужем. Причины случившегося должно будет определить следствие. Прямо сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, ее причины и условия, которые способствовали преступлению. Председатель российского Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Что случилось?
В первой половине дня 15 сентября молодая мать, проживающая в доме на ул. Шумакова, 14, отравила своих детей. Одному было три года, а второму всего восемь месяцев. После этого она написала записку, в которой обвинила в случившемся своего мужа, позвонила брату (по информации "КП-Барнаул"), пошла в соседнюю многоэтажку на ул. Шумакова, 11, а затем покончила с собой.
На место выехала скорая, полиция и Следком. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве малолетних и нашли в квартире девушки записку, в которой она обвинила в случившемся своего мужа.
"КП-Барнаул" со слов соседей сообщал, что муж девушки якобы находится на вахте на Севере. Семья же проживает в квартире несколько лет, и ссор между супругами не было. Однако соседи рассказали, что семья якобы испытывала трудности из-за кредитов.
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева также рассказала, что семья не состояла на учете как неблагополучная.
10:09:07 18-09-2023
Послеродовая депрессия. Все чаще сейчас происходит. Раньше люди дружили больше, помогали друг другу, поддерживали, родственниками часто общались. Сейчас одиночество, каждый сам за себя
10:35:53 18-09-2023
Ой, не надо! Раньше заклёвывали матерей - одиночек, но никто детей не убивал.
11:17:50 18-09-2023
Гость (10:35:53 18-09-2023) Ой, не надо! Раньше заклёвывали матерей - одиночек, но никто... раньше - это когда? В РКМП - вполне себе убивали. На мороз выносили, не кормили, "присыпали". После революции? В годы ВМВ и после? Статистику с цифрами в студию, плиз, и тогда можно будет говорить про "никто".
12:01:45 18-09-2023
Гость (11:17:50 18-09-2023) раньше - это когда? В РКМП - вполне себе убивали. На мороз в... Осмелюсь спросить: Как можно расшифровать ваши сокращения? И ещё про "На мороз выносили, не кормили, "присыпали"." У вас есть статистика? С обоснованием, со ссылками?
12:24:34 18-09-2023
Гость (12:01:45 18-09-2023) Осмелюсь спросить: Как можно расшифровать ваши сокращения? И... С 1879 по 1888 год к ответственности за детоубийство и оставление без помощи было привлечено 1879 женщин, с 1889 по 1898 - 2276. А тогда, в общем, учета беременных не было, так что, скорее всего, число убийств было выше. (Источник - Гернет М.Н. Детоубийство. Социологическое и сравнительно-юридическое исследование) РКМП - Россия, которую мы потеряли (ТМ)
12:40:09 18-09-2023
Гость (12:24:34 18-09-2023) С 1879 по 1888 год к ответственности за детоубийство и остав... сорри, опечатка - в первом случае 1481 женщина
17:51:07 18-09-2023
Гость (10:35:53 18-09-2023) Ой, не надо! Раньше заклёвывали матерей - одиночек, но никто... Всяко было. Знаю случай, лет 60 назад женщина своих троих детей повезла на лодке на середину реки и начала лодку раскачивать, чтобы утопить и их, и себя. Старший понял, что происходит и уговорил ее перестать. Времена трудные они пережили, старший стал профессором, умницей (знакомый наш). Мама его вспоминала потом, как чуть не утопила всех их, прощения просила.
10:39:11 18-09-2023
Амик, на тему осенней хандры вы с психологом пообщались, а как насчёт послеродовой депрессии? Уровень психологической помощи от гинекологов в ЖК - это "выпей валерьянки", а после родов от тебя ждут только бумажку для получения ЗП за ведение родов. В поликлинике тебе расскажут, что ты хреновая мать, потому что у ребенка акне/сыпь/молочные корочки/недовес/перевес, а про твой сон никто не поинтересуется. "Не ссорились, была спокойная, нет знакомых" - это же все и есть риски развития депрессии, человек не умеет выражать эмоции. Расскажите мамочкам про кризисные центры для женщин, если такие имеются в Барнауле, когда и как туда обращаться.
10:50:23 18-09-2023
Ни какая не послеродовая... а скорее всего обычная... Когда держишь всё в себе, в основном одна, и куча проблем вокруг, типа кредитов...! А вот описывать так подробно вряд ли нужно было. Боюсь предполагать, но зная жизнь, скоро возможны примерно подобные случаи, таких же прибывающих на грани психики... начитавшихся подобных подробностей...
11:01:25 18-09-2023
Клиповое мышление поколения смартфонов. Молодёжь абсолютно не умеет читать и воспринимать длинные тексты, книги. Поэтому абсолютно не способно мыслить логически. Вся абсолютно извращённая "логика" (естественно в жирных кавычках) желаний и поступков строится на коротких клипах и столь же коротких постах с придуроШными смайликами из различного рода соцсетей. Поэтому массово выбрасываются из окон дети и молодёжь как только сталкиваются с чем-то для себя невозможным или для них неудовлетворительным. И то ли ещё будет!
11:14:29 18-09-2023
Гость (11:01:25 18-09-2023) Клиповое мышление поколения смартфонов. Молодёжь абсолютно н... да нет никакого "клипового мышления", какой-то идиот придумал выражение, и понеслось...
11:17:53 18-09-2023
Гость (11:01:25 18-09-2023) Клиповое мышление поколения смартфонов. Молодёжь абсолютно н... ну не надо переть на молодежь Под Донецком в 2014 году вчерашние школьники киевские танковые клинья остановили бутылками с керосином
17:52:47 18-09-2023
Гость (11:01:25 18-09-2023) Клиповое мышление поколения смартфонов. Молодёжь абсолютно н... Вот уж пред какого-то старикана...
11:10:22 18-09-2023
Судя по тому как развивались события она все это планировала. И яд заранее готовила и даже похоронную одежду детям и место откуда сбрасываться вероятнее всего заранее нашла. И вот здесь есть один момент. Интеренет. Очень большая вероятность что ее прозомбировали и место самоубийства ей заранее подобрали. Подобные случаи были. Не мало. Группы смерти это не только для детей но бывает и взрослые попадаются на это все
11:57:36 18-09-2023
Гость (11:10:22 18-09-2023) Судя по тому как развивались события она все это планировала... Один очень важный момент упустили: в такие группы СЛУЧАЙНО попасть или наткнуться на неё практически невозможно. Вам хоть раз попадались такие группы? Мне нет. Только если СПЕЦИАЛЬНО её не искать. А искать её будет как раз человек, доведенный до ручки, которому уже что жизнь , что смерть - абсолютно неважно. НЕВОЗМОЖНО прозомбировать человека , находящегося в адекватном состоянии!!! Хоть подростка, хоть взрослого. Адекватный человек даже если каким-то чудесным образом наткнется на такое, то просто пройдет мимо этой информации ( ну или у виска покрутит и всё равно пройдет мимо). Внимание и забота близких - вот профилактика и решение психологических проблем!
11:26:49 18-09-2023
Сейчас уже установлено точно, что все депрессии и прочие психические и психологические расстройства - результат хронического кислородного голодания мозга и его хронической интоксикации. По теме уже полным-полно книг западных докторов медицины (учёная степень на Западе). Чаще всего - это результат неправильного питания. Надо есть масимально много фруктов и овощей. И радикально сокращать количество синтетической пищи глубокой обработки. А также как можно больше гулять, насыщая мозг кислородом на свежем воздухе.
22:32:55 18-09-2023
Насчёт депресии (11:26:49 18-09-2023) Сейчас уже установлено точно, что все депрессии и прочие пси... фееричный бред
11:31:33 18-09-2023
Согласен с последним комментарием, похоже её "обработали".
11:33:05 18-09-2023
Дико жалко детей
11:42:31 18-09-2023
Я не припомню ,чтобы было что то подобное в советское время.Всё таки тогда жили гораздо веселее и с оптимизмом а сейчас по принципу:"Какое мне дело до всех ,до вас,а вам до меня."Так что не годится вся эта система для нормальной жизни человека.
11:49:25 18-09-2023
Афиноген (11:42:31 18-09-2023) Я не припомню ,чтобы было что то подобное в советское время.... Угу. А еще в советское время не было серийных убийц, не было самоубийств подростков, ах да, и секса, секса не было. Вам не приходит в голову, что сейчас просто больше доступа к информации? При СССР в газете не написали - все, никто не узнает, разве что сарафанное радио разнесет.
12:59:11 18-09-2023
Гость (11:49:25 18-09-2023) Угу. А еще в советское время не было серийных убийц, не было... Ну про "в СССР секса не было" вы зря ляпнули. Видно что только народный фольклор у вас в голове и слухи. В оригинале фраза звучала как "не было секса за деньги". Но "за деньги" утонуло в шуме, и начали педалировать неправильный вариант.
13:06:39 18-09-2023
Гость (12:59:11 18-09-2023) Ну про "в СССР секса не было" вы зря ляпнули. Видно что толь... все может быть. Но такое бывает часто, со множеством цитат, начиная с той, где про мертвых) По существу-то есть что сказать? Или и дальше будете обсуждать то, что у меня в голове, по вашему экспертному мнению?
13:25:46 18-09-2023
Гость (13:06:39 18-09-2023) все может быть. Но такое бывает часто, со множеством цитат, ... Естественно, все перечисленные Вами проблемы были во времена СССР, но весь негатив умело гасился. И наркомания была, но в 1000 раз меньше чем сейчас (без учета времени перестройки, там творился ад с доступностью и популярностью наркоты). Так же были и локальные терки между разными народами. Но во всеуслышание говорилось о дружбе народов, в СМИ про положительные моменты. И в своей массе у народа было гораздо меньше стресса, гораздо больше уверенности в будущем. А сейчас? Каждый каждому волк и враг. В СМИ чернухи гораздо больше чем позитива.
13:36:42 18-09-2023
Гость (13:25:46 18-09-2023) Естественно, все перечисленные Вами проблемы были во времена... "Так же были и локальные терки между разными народами. Но во всеуслышание говорилось о дружбе народов, в СМИ про положительные моменты. И в своей массе у народа было гораздо меньше стресса, гораздо больше уверенности в будущем" - Ну так все эти "терки", которые так тщательно заметали под ковер, на итого и вылезли, нет? Стоило только карточному домику развалиться. И по поводу "меньше стресса" тоже такая себе политика. Давайте ничего не говорить, или попросту врать. И все, рецепт от проблем найден. Раз о них не говорят, значит, их нет. Это ведь именно так работает? Или что вы предлагаете сделать?
16:24:19 18-09-2023
Гость (13:36:42 18-09-2023) "Так же были и локальные терки между разными народами. Но во... Нет. Вы не правы. Десятилетиями в СССР гасились все национальные противоречения. В итоге проблемы были, но 100-кратно меньше чем сейчас. Это после развала СССР западными "партнерами" всем национальностям было внушено что они умные и уникальные, страдали и беднели от деспотии СССР. Проблемы взращивались и усиливались специально. Такова геополитика гегемона.
17:39:11 18-09-2023
Гость (16:24:19 18-09-2023) Нет. Вы не правы. Десятилетиями в СССР гасились все национал... Вы в своем спиче правда противоречия не видите? Нет? Ежели рвануло сразу после развала СССР, а так оно и было, то в какой промежуток времени все это успели внушить? Нет, рвануло именно потому, что все это уже присутствовало. И как только "гасить" стало некому, оно и полезло из всех щелей. Ровно так же, как часть республик, по сути, вернулась в феодализм, из которого их выдернули насильно.
09:22:08 19-09-2023
Гость (17:39:11 18-09-2023) Вы в своем спиче правда противоречия не видите? Нет? Ежели р... Всё это рвануло неспроста.Все эти вещи были заранее подготовлены западными спецслужбами в период власти горбачёвских предателей.Когда сюда были внедрены их агенты и функционеры,которые и раскачивали лодку по всем направлениям.Особенно по национальным вопросам,используя и обостряя имевшиеся какие то противоречия между отдельными народами.Так что ,тот путч 19 августа 1991 года ,это не что иное как очередная цветная революция в нашей стране осуществлённая вашингтонским обкомом.Плоды их "демократии" и "освобождения " мы пожинаем до сих пор в разных сферах и областях.
17:23:07 18-09-2023
Гость (12:59:11 18-09-2023) Ну про "в СССР секса не было" вы зря ляпнули. Видно что толь... В оригинале шла речь про секс в рекламе. И ответ был, что у нас секса нет... потому что нет рекламы. Так что не надо выдумывать, придумывать, додумывать. Все есть на ютубе уже давно. А что касается секса за деньги, то он был и был всегда.
08:54:19 19-09-2023
Гость (11:49:25 18-09-2023) Угу. А еще в советское время не было серийных убийц, не было... Конечно,допускаю ,что были и серийные убийцы и самоубийцы.Про секс вы вообще зря речь завели-тогда секса не было ( по вашим словам),но население увеличивалось,а сейчас секса много(я бы сказал -разврата) а население уменьшается-не хотят рожать люди.А все это творится от отсутствия надежды,уверенности в завтрашнем дне ,безысходности.Чего не было в СССР.И серийных убийц ,по моему мнению ,были единицы,а поступали с ними запросто -к стенке ,и будь здоров ,вася,не чешись.Чего не скажешь про сегодняшний день.Тогда общество было добрее,другие люди были,с другим воспитанием и качеством.Сейчас общество разобщено,в него внедрили другие ,ложные цели ,ложные ценности,а отсюда и духовный кризис со всеми вытекающими последствиями.Так что ,я ещё раз повторюсь ,что данная нынешняя система порочна и негодна для жизни и развития нашего общества.
11:50:34 18-09-2023
Просто много свободного времени. При СССР детей в ясли, сама на работу. Вечером еду готовить, стирать в тазике, и упасть от усталости в кровать
12:09:40 18-09-2023
Гость (11:50:34 18-09-2023) Просто много свободного времени. При СССР детей в ясли, сама... от создателей "корову, корову ей надо, и все пройдет"
12:31:28 18-09-2023
Гость (11:50:34 18-09-2023) Просто много свободного времени. При СССР детей в ясли, сама... Я с Вами не соглашусь. Я как раз при СССР детей воспитывала. Да, времени свободного мало было. Но и сейчас его больше не стало. Посмотрю на своих дочерей - заняты по горло. Отработали, а вечером всё та же готовка, а потом проверить уроки у детей, помочь с теми же уроками, т.к. программа сложная в школе. А я со своими с уроками по вечерам не сидела -сами, сами, как и я в своё время.
17:56:43 18-09-2023
Гость (12:31:28 18-09-2023) Я с Вами не соглашусь. Я как раз при СССР детей воспитывала.... И мои родители уроков не касались. Что мы там в школе проходим - им не известно. Какие там олимпиады, допы и прочее посещаем - они не знают. А сейчас что? Учитель просто спамит как из пулемета - срочно! срочно! проследите, чтобы дети прошли дома Олимпиаду по такому-то предмету. Срочно! срочно! запишите и повозите их по субботам на такие-то курсы. И программа.. составлена так, чтобы ДОМА проходили новые темы, а на уроках - тесты и проверочные. Школа НАС проверяет, как МЫ с детьми прошли новую тему.
13:41:30 18-09-2023
В отчаянии сделала
14:06:46 18-09-2023
ну что вы сравниваете СССР и наше время??? в ссср чтобы снять 5 минутный фильм нужно было зарядить 50 метровую ленту в кинокамеру в темноте, выставить выдержку, дальность, диафрагму и частоту кадра так чтобы правильно и потом отсняв в темноте перемотать в бачек и проявить-отбелить-закрепить-высушить а потом еще в аппарат просмотра заряжать чтобы 5 минут смотреть. Поэтому то что снимали на камеру снимали продумав и грамотно и делали это не случайные люди а люди изучавшие киносьемку не один год А сейчас что? Вытащил из кармана коробочку чпок и оба на - на экране фильма. Поэтому делает кто попало и что попало. И так во всем. Инструментарий мощный и полно проходимцев. Куча информации и все мусор. И мозгоправов и аферистов и проч и проч и проч. Поэтому и самоубиваются у кого психика не выдерживает натиска. Прикрывать надо и смартфоны и интернет. Чтобы с автомата только звонили и кинокамерой снимали как 40 лет назад
14:38:49 18-09-2023
Сколько можно мусолить эту ужасную трагедию....Выкладывать видео со всех камер-это вообще зачем? Чтобы обыватели, что? Ужаснулись? Задумались о причинах? Или просто " мыли" кости женщине, которая решилась на такое... Одно можно сказать-или она была психически нездорова( имею ввиду именно диагноз) или была в таком жутком сосоянии, что стало просто невыносимо... В любом случае истинные мотивы, побудившие ее совершить не просто самоубицство, а двойное убийство деток- мы не узнаем. А вот выводы необходимо сделать каждому. Постараться быть внимательнее к своим близким, соседям.. Не быть равнодушными к окружающим. А СМИ опубликовать контактные данные служб психологической помощи в кризисных ситуациях. И еще здесь все пишут о спокойствии этой женщины. Так вот- это как раз и плохой признак. Знаете, что рекомендуют психологам при работе с пациентами находящимися, например, после трагедии в слишком тихом состоянии. Вызывать эмоции . Любые.
15:26:38 18-09-2023
Гость (14:38:49 18-09-2023) Сколько можно мусолить эту ужасную трагедию....Выкладывать в... Уже представляю, как всех спокойных людей на эмоции выводить будут. И что они-все потенциальные самоубийц? Таких полпланеты, кончают с собой единицы от общей массы народа. Единичный случай, припекло девушку. И не надо винить не технологический прогресс, ни равнодушие окружающих,всяукую ересь за уши притягивать. Ну не захотела жить-это её выбор.
16:16:58 18-09-2023
Гость (15:26:38 18-09-2023) Уже представляю, как всех спокойных людей на эмоции выводить... Вы точно читать умеете? Речь идет именно о работе психологов.
17:23:33 18-09-2023
Гость (14:38:49 18-09-2023) Сколько можно мусолить эту ужасную трагедию....Выкладывать в... Ваш один здесь адекватный комментарий.
16:13:04 18-09-2023
А есть информация, где сейчас ее муж? Все еще на севере?! Что- то нигде про него ничего. Странно как- то.
22:37:02 18-09-2023
Гость (16:13:04 18-09-2023) А есть информация, где сейчас ее муж? Все еще на севере?! Чт... а вам-то это зачем знать?
18:50:47 18-09-2023
В руках телефон с открытым мессенджером. Интересно, с кем переписка и о чем..
11:10:47 19-09-2023
Гость (18:50:47 18-09-2023) В руках телефон с открытым мессенджером. Интересно, с кем пе... в чужом белье покопаться? интересно ему
16:55:33 19-09-2023
Гость (11:10:47 19-09-2023) в чужом белье покопаться? интересно ему... Скорее понять причины, все-таки кажется, что не сама, а находилась под влиянием. Но согласна, что это уже дело следователей, а не наше.