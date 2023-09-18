Жительница Барнаула отравила двоих детей и покончила с собой 15 сентября

18 сентября 2023, 09:15, Антон Дегтярев

Погибшая девушка / Фото с камер видеонаблюдения

15 сентября Барнаул поразила ужасная история – девушка убила двоих своих детей в доме на ул. Шумакова, 14, а затем ушла в соседний дом, на ул. Шумакова, 11, и покончила с собой. Жильцы, свидетели трагедии и немногочисленные знакомые погибшей до сих пор не могут прийти в себя – они недоумевают, как девушка могла совершить такое со своими детьми. Подробнее о том, что говорят о погибшей, ее семье и детях – в материале amic.ru.

Дом на ул.Шумакова,11/ Фото: Антон Дегтярев

"Случай бесчеловечный"

Жители домов № 11 и 14 на улице Шумакова до сих пор находятся в шоковом состоянии. Хотя близко умершую девушку никто из соседей, с которыми мы общались, не знал. Большинство вообще не были с ней знакомы, лишь немногие просто здоровались с девушкой при встрече и не более. При этом как она могла таким образом поступить со своими детьми, люди не понимают.

"Для меня это загадка, какой-то нечеловеческий поступок – с собой можно что угодно сделать, а дети-то причем? Конечно, случай неординарный, бесчеловечный. Соседи вечером пришли, мы с ними обсуждали, они тоже ничего не знают и не понимают", – отметил один из жителей дома на ул. Шумакова, 14.

Другой сосед девушки рассказал, что он в 12:30 увидел полицию, открыл интернет и узнал о самоубийстве.

Момент падения девушки / Скриншот с камеры видеонаблюдения

"Женщину я сам не знал и не помню, чтобы видел. Не общался с ней. Конечно, вокруг все это обсуждают. Говорят, она еще и записку написала, что во всем виноват муж. А муж, как мне рассказали, два месяца был на вахте. Соседи говорят, нормальная была женщина. Очень странно, что она так поступила", – поделился мужчина.

Рассказать подробнее о погибшей смогла продавец ближайшего к дому на Шумакова, 14, магазина – Елена. Она отметила, что девушка часто ходила к ним за продуктами с детьми. При этом она выглядела спокойной и адекватной, подчеркнула Елена.

"Приходила в магазин с детьми она примерно через день. Один мальчик у нее был, Сашка, озорник, разговорчивый, ему года три. А второй совсем маленький, в коляске. Она вообще не производила впечатления человека в депрессии – да, ребенок истерил, но она себя спокойно вела. Обычная непримечательная мать, неразговорчивая, тихая. Странностей или перемен в ее поведении я тоже не замечала. Она гуляла с детьми, здоровалась. Из магазина выходила с большими пакетами, всегда детям все покупала. Правда, большие пакеты таскала одна, и беременная одна носила, даже коляску затаскивала сама", – вспоминала Елена.

По словам продавца, муж погибшей тоже появлялся, но редко – работал вахтовым методом. В магазин он приходил в основном один, а с женой и детьми его иногда можно было увидеть лишь на улице. Елена отметила, что на вид ему более 30 лет, а по характеру, по ее воспоминаниям, он тоже спокойный. Жила семья на 10-м этаже, сообщила Елена, в подъезде, что ближе всех к магазину. В последний раз продавец видела девушку около полумесяца назад.

Место гибели девушки/ Фото: amic.ru

По словам Елены, от новости о смерти девушки ее буквально трясло.

"Это все очень печально. Я даже корвалол пила. В тот день заходили полицейские, сигареты покупали, я спросила, догадались, о чем речь. Наш поставщик еще до их прихода увидел, что в доме напротив лежит труп. Еще неизвестно было, а потом все больше информации доходило. Мы плохо работали из-за этой ситуации. Сегодня сначала нормально день начался, потом вспомнили и снова чувства накрыли. Ужасная ситуация", – говорит Елена, она до сих пор не может поверить в случившееся.

Amic.ru поговорил еще с одной соседкой погибшей. По словам женщины, девушка работала медиком, "вроде как в девятой поликлинике". Поэтому, допустила жительница Шумакова, она могла превысить дозировку какого-либо препарата для детей. Собеседница amic.ru также отметила, что общалась с медработниками, которые приехали на вызов. По их словам, когда врачи приехали на место, дети были уже мертвы. Медики пытались их реанимировать, но было уже поздно. Тела мальчиков якобы обнаружил брат девушки, который приехал к сестре после ее звонка. У брата свои ключи, так он и попал в квартиру.

В записке, кроме упреков в адрес мужа, девушка попросила приготовить одежду для похорон детей. Эта одежда якобы лежала рядом с письмом, отметила соседка.

Дом на ул. Шумакова,11 / Фото: Антон Дегтярев

"Половины головы у нее не было"

Продавец Наталья из другого магазина (находится в доме № 11 на Шумакова, совсем рядом с местом смерти девушки) увидела труп спустя несколько мгновений после происшествия. По ее словам, к ним пришли дети, которые застали момент падения. Они попросили вызвать скорую помощь.

"Звука, крика не было. Зашли ребятишки сюда, сказали: "Тетенька, вызовите скорую, там женщина выпала из окна". Я вышла, взяла телефон, а там уже девушка вызвала врачей. Минут за 10 все приехали. Когда я вышла, там уже стояли парень с девушкой. Я с расстояния нескольких метров увидела тело. Кроссовки у нее отлетели, но девушка была одетой. Сильно я не смотрела, мне такое зрелище не нужно. Половины головы у нее не было, вместо нее – просто жижа. Об асфальт она ударилась – немного не долетела до клумбы, которая находится рядом. Все тут были в шоке, конечно", – рассказала Наталья.

Жительница дома на Шумакова, 11, Екатерина говорит, что увидела тело с балкона. По ее словам, на место сразу приехали полицейские и медики, и через два с половиной часа тело увезли.

По словам Екатерины, жители дома с камер видеонаблюдения увидели, что девушка попросила некоего мужчину открыть дверь, и он сделал это. Так погибшая и оказалась в доме.

Подъезд дома, где жила девушка/ Фото: amic.ru

Другая жительница дома, Нина, рассказала, что увидела труп, как только вышла из подъезда.

"Вышла на работу, а она уже лежала перед входом в дом. По камерам посмотрели – она вошла в дом в 11:58 и в 12:02 уже упала. Собрались вокруг жители нашего дома, вызвали "112". Это было время, когда дети возвращались и уходили в школу, так что дети тоже видели все это. Меня это очень сильно поразило, сама не спала до четырех утра. Огромный шок для взрослых и детей", – сказала женщина.

По словам пары, которая живет в доме, их 14-летняя дочь также вышла из подъезда в школу и увидела труп на асфальте. Правда, психологической травмы девочка не получила, так как тогда тело уже накрыли, и плохое зрение не позволило ей разглядеть самые ужасные детали, отметили родители.

Сейчас жители теряются в догадках, что побудило девушку совершить столь ужасный поступок и действительно ли всему виной проблемы с мужем. Причины случившегося должно будет определить следствие. Прямо сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, ее причины и условия, которые способствовали преступлению. Председатель российского Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Что случилось?

В первой половине дня 15 сентября молодая мать, проживающая в доме на ул. Шумакова, 14, отравила своих детей. Одному было три года, а второму всего восемь месяцев. После этого она написала записку, в которой обвинила в случившемся своего мужа, позвонила брату (по информации "КП-Барнаул"), пошла в соседнюю многоэтажку на ул. Шумакова, 11, а затем покончила с собой.

На место выехала скорая, полиция и Следком. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве малолетних и нашли в квартире девушки записку, в которой она обвинила в случившемся своего мужа.

"КП-Барнаул" со слов соседей сообщал, что муж девушки якобы находится на вахте на Севере. Семья же проживает в квартире несколько лет, и ссор между супругами не было. Однако соседи рассказали, что семья якобы испытывала трудности из-за кредитов.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева также рассказала, что семья не состояла на учете как неблагополучная.