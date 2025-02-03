Материнский капитал разрешат тратить на строительство домов с 1 марта 2025 года

Соответствующее постановление подписало правительство РФ

03 февраля 2025, 16:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Правительство РФ закрепило возможность использования материнского капитала для строительства частных домов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Постановление об этом подписано. Воспользоваться маткапиталом для этих целей можно будет с 1 марта 2025 года, когда вступят в силу новые нормы ряда федеральных законов", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Россияне, получившие материнский капитал, смогут оплатить им ипотеку на строительство дома. К строительным работам при этом нужно привлечь компанию-подрядчика, которая работает с эскроу-счетами. Они позволяют оплатить выполненную работу только после ее фактического завершения. Это обеспечивает добросовестность нанятой компании.

Применение маткапитала для строительства жилого дома с использованием эскроу-счетов закреплено в новых положениях ряда федеральных законов, которые приняли еще в июле 2024 года.

Напомним, с февраля 2025 года размер материнского капитала увеличат с учетом фактической инфляции. Выплата за рождение первого ребенка вырастет почти на 60 тысяч рублей – до 690 тысяч. За второго ребенка будут платить 912 тысяч рублей, что на 80 тысяч больше, чем в 2024-м. Если же семья ранее получила маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго сможет оформить выплату в размере 222 тысяч рублей.