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Маткапитал, мигранты и конфискат. Что изменится в жизни россиян в феврале 2025 года?

Мигрантам-нарушителям запретят жениться, а для нотариусов введут новые правила

30 января 2025, 06:45, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru
Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В феврале самые громкие изменения будут связаны с индексациями. Во-первых, традиционно вырастет сумма маткапитала. А во-вторых, повторно повысят и пенсии – предыдущего повышения не хватило, чтобы "догнать" инфляцию.

Кроме того, российские власти прикроют лазейку, через которую россияне выводили деньги в теневой сектор, – для этого ввели новые правила работы нотариусов. А еще для мигрантов, пребывающих в стране незаконно, ввели несколько жестких запретов. 

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в феврале 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1

Материнский капитал

Февраль – традиционное время для индексации материнского капитала. В этот раз суммы выплат увеличат на 9,5% – это официальный уровень инфляции по итогам 2024 года. 
Выплата за рождение первого ребенка вырастет почти на 60 тысяч рублей – ее размер составит 690 тысяч
За второго ребенка в 2025-м будут платить 912 тысяч рублей – на 80 тысяч больше, чем в 2024-м.
Если же семья уже получила маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго сможет оформить выплату в размере 222 тысяч рублей.

2

Повторное повышение пенсий

В январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 7,3%. Но уровень инфляции, как мы уже заметили, оказался выше на 2,2%. Российские власти еще в конце прошлого года предупреждали: если такой сценарий сложится, то индексацию пересчитают.
Так и произошло: повышение скорректируют до 9,5%. Причем сделают это задним числом – недополученную прибавку за январь пришлют вместе с февральской пенсией. 
Кроме того, в феврале отдельно повысят пенсию двум категориям россиян – пилотам гражданской авиации и шахтерам. Этим пенсионерам положены особые надбавки. Размер повышения индивидуален – все зависит от стажа, должности и других факторов. 

3

Конфискат отдадут властям регионов

C 5 февраля в России начнут действовать новые правила обращения с имуществом, которое стало орудием или предметом административного преступления и было конфисковано. 

Теперь все эти вещи можно будет законно передать в собственность регионов. Местные власти смогут использовать конфискат по целевому назначению, в том числе и в качестве гуманитарной помощи. Так что теперь все это имущество послужит на пользу обществу, а не будет лежать без дела.

Перечень конфиската, который может быть передан субъектам РФ, уже утвердили в правительстве. Это телефоны, компьютеры, бытовая техника, продовольствие и сельхозпродукция, а также лекарства и мебель.

4

Мигрантам запретят жениться и покупать машины

С 5 февраля ужесточат и правила пребывания мигрантов в России. Вернее, порядки останутся прежними, но наказание для тех, кто нарушил режим въезда и пребывания, станет намного жестче. 
Во-первых, принимать решение об административном выдворении иностранца (это такой вид юридического наказания) теперь смогут не только судьи, но и должностные лица правоохранительных органов. Так что процедура станет намного проще, а времени на нее понадобится меньше. Для граждан РФ, оказывающих услуги мигрантам, в отношении которых приняли такое решение, даже прописали штрафы
А во-вторых, наряду с выдворением и депортацией для таких мигрантов будет действовать еще и режим высылки, который жестко ограничивает человека в правах.
Иностранцы, которые незаконно находятся в РФ, в частности, не смогут:
  • заключать брак;
  • покупать недвижимость и автомобили;
  • регистрировать бизнес;
  • открывать счета и переводить деньги;
  • получать водительские права;
  • выезжать за пределы муниципалитета, в котором они находятся. 
5

Новые правила для нотариусов

Новое требование к работе нотариусов, которое начнет действовать с 5 февраля, должно будет закрыть законодательную лазейку, о которой давно говорят финансовые ведомства. Благодаря юридическому пробелу у злоумышленников была возможность легализовывать преступные доходы и выводить деньги в теневой сектор экономики. 

По оценке Минюста, ежегодно в "тень" уходит более трех миллиардов рублей. 

Вся схема основывалась на медиативных соглашениях, которые должен заверить нотариус. Это документ, при помощи которого урегулируются различные споры, в том числе и долговые. Только вот задолженность зачастую была фиктивной: компания и физлицо выдумывали ее, а затем шли решать якобы имеющийся спор к нотариусу. 

Заверенное соглашение имеет такую же юридическую силу, как и исполнительный лист. Поэтому человеку (якобы кредитору), который потом приходил с этой бумагой в банк, без вопросов переводили положенную сумму. После этого средства быстро обналичивались. Естественно, с этого момента никакие ведомства эти деньги уже не отслеживали. 

Теперь провернуть подобную схему будет гораздо сложнее. С февраля нотариусы должны будут потребовать у одной из сторон документ, подтверждающий, что передача денег в долг вообще была. Добавят и полномочий, чтобы это доказательство проверить – можно будет отправить запрос в банк по электронной системе межведомственного взаимодействия. 

Так что выдумать долг и обналичить деньги больше не получится – за этим будут тщательно следить.

6

Наставники для трудных подростков

С 5 февраля в России начнут внедрять институт наставничества в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. К трудным подросткам разрешат приставлять наставников, которые будут их курировать и перевоспитывать. 
Стать наставником сможет как физлицо, так и благотворительная или добровольческая организация. Только для этого нужно будет попасть в официальный реестр, за ведение которого отвечает Министерство просвещения. Включать туда будут только после специальной подготовки наставника. 
Решение о приставлении к несовершеннолетнему наставника будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних. Но сделать это можно будет лишь с согласия родителя или официального опекуна ребенка. 
7

Креативные индустрии

Креативные индустрии с 5 февраля официально станут отдельным сектором российской экономики. Поэтому у физлиц и компаний, занятых в этой сфере, появится гораздо больше возможностей для получения финансовой и информационной господдержки. 

Креативными индустриями называют те отрасли, где создается продукт, обладающий уникальностью и ценностью, но который при этом зачастую даже нельзя "пощупать". Туда входят IT-сфера, кино, дизайн и архитектура, разработка видеоигр, народное творчество и другие направления. 

Курировать новый сектор будет Минэкономразвития РФ.

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

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