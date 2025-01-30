Мигрантам-нарушителям запретят жениться, а для нотариусов введут новые правила

30 января 2025, 06:45, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В феврале самые громкие изменения будут связаны с индексациями. Во-первых, традиционно вырастет сумма маткапитала. А во-вторых, повторно повысят и пенсии – предыдущего повышения не хватило, чтобы "догнать" инфляцию.

Кроме того, российские власти прикроют лазейку, через которую россияне выводили деньги в теневой сектор, – для этого ввели новые правила работы нотариусов. А еще для мигрантов, пребывающих в стране незаконно, ввели несколько жестких запретов.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в феврале 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1 Материнский капитал Февраль – традиционное время для индексации материнского капитала. В этот раз суммы выплат увеличат на 9,5% – это официальный уровень инфляции по итогам 2024 года. Выплата за рождение первого ребенка вырастет почти на 60 тысяч рублей – ее размер составит 690 тысяч. За второго ребенка в 2025-м будут платить 912 тысяч рублей – на 80 тысяч больше, чем в 2024-м. Если же семья уже получила маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго сможет оформить выплату в размере 222 тысяч рублей.

2 Повторное повышение пенсий В январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 7,3%. Но уровень инфляции, как мы уже заметили, оказался выше на 2,2%. Российские власти еще в конце прошлого года предупреждали: если такой сценарий сложится, то индексацию пересчитают. Так и произошло: повышение скорректируют до 9,5%. Причем сделают это задним числом – недополученную прибавку за январь пришлют вместе с февральской пенсией. Кроме того, в феврале отдельно повысят пенсию двум категориям россиян – пилотам гражданской авиации и шахтерам. Этим пенсионерам положены особые надбавки. Размер повышения индивидуален – все зависит от стажа, должности и других факторов.

3 Конфискат отдадут властям регионов C 5 февраля в России начнут действовать новые правила обращения с имуществом, которое стало орудием или предметом административного преступления и было конфисковано. Теперь все эти вещи можно будет законно передать в собственность регионов. Местные власти смогут использовать конфискат по целевому назначению, в том числе и в качестве гуманитарной помощи. Так что теперь все это имущество послужит на пользу обществу, а не будет лежать без дела. Перечень конфиската, который может быть передан субъектам РФ, уже утвердили в правительстве. Это телефоны, компьютеры, бытовая техника, продовольствие и сельхозпродукция, а также лекарства и мебель.

4 Мигрантам запретят жениться и покупать машины С 5 февраля ужесточат и правила пребывания мигрантов в России. Вернее, порядки останутся прежними, но наказание для тех, кто нарушил режим въезда и пребывания, станет намного жестче. Во-первых, принимать решение об административном выдворении иностранца (это такой вид юридического наказания) теперь смогут не только судьи, но и должностные лица правоохранительных органов. Так что процедура станет намного проще, а времени на нее понадобится меньше. Для граждан РФ, оказывающих услуги мигрантам, в отношении которых приняли такое решение, даже прописали штрафы А во-вторых, наряду с выдворением и депортацией для таких мигрантов будет действовать еще и режим высылки, который жестко ограничивает человека в правах. Иностранцы, которые незаконно находятся в РФ, в частности, не смогут: заключать брак;

покупать недвижимость и автомобили;

регистрировать бизнес;

открывать счета и переводить деньги;

получать водительские права;

выезжать за пределы муниципалитета, в котором они находятся.

5 Новые правила для нотариусов Новое требование к работе нотариусов, которое начнет действовать с 5 февраля, должно будет закрыть законодательную лазейку, о которой давно говорят финансовые ведомства. Благодаря юридическому пробелу у злоумышленников была возможность легализовывать преступные доходы и выводить деньги в теневой сектор экономики. По оценке Минюста, ежегодно в "тень" уходит более трех миллиардов рублей. Вся схема основывалась на медиативных соглашениях, которые должен заверить нотариус. Это документ, при помощи которого урегулируются различные споры, в том числе и долговые. Только вот задолженность зачастую была фиктивной: компания и физлицо выдумывали ее, а затем шли решать якобы имеющийся спор к нотариусу. Заверенное соглашение имеет такую же юридическую силу, как и исполнительный лист. Поэтому человеку (якобы кредитору), который потом приходил с этой бумагой в банк, без вопросов переводили положенную сумму. После этого средства быстро обналичивались. Естественно, с этого момента никакие ведомства эти деньги уже не отслеживали. Теперь провернуть подобную схему будет гораздо сложнее. С февраля нотариусы должны будут потребовать у одной из сторон документ, подтверждающий, что передача денег в долг вообще была. Добавят и полномочий, чтобы это доказательство проверить – можно будет отправить запрос в банк по электронной системе межведомственного взаимодействия. Так что выдумать долг и обналичить деньги больше не получится – за этим будут тщательно следить.

6 Наставники для трудных подростков С 5 февраля в России начнут внедрять институт наставничества в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. К трудным подросткам разрешат приставлять наставников, которые будут их курировать и перевоспитывать. Стать наставником сможет как физлицо, так и благотворительная или добровольческая организация. Только для этого нужно будет попасть в официальный реестр, за ведение которого отвечает Министерство просвещения. Включать туда будут только после специальной подготовки наставника. Решение о приставлении к несовершеннолетнему наставника будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних. Но сделать это можно будет лишь с согласия родителя или официального опекуна ребенка.