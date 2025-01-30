Маткапитал, мигранты и конфискат. Что изменится в жизни россиян в феврале 2025 года?
Мигрантам-нарушителям запретят жениться, а для нотариусов введут новые правила
30 января 2025, 06:45, ИА Амител
В феврале самые громкие изменения будут связаны с индексациями. Во-первых, традиционно вырастет сумма маткапитала. А во-вторых, повторно повысят и пенсии – предыдущего повышения не хватило, чтобы "догнать" инфляцию.
Кроме того, российские власти прикроют лазейку, через которую россияне выводили деньги в теневой сектор, – для этого ввели новые правила работы нотариусов. А еще для мигрантов, пребывающих в стране незаконно, ввели несколько жестких запретов.
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Материнский капитал
Повторное повышение пенсий
Конфискат отдадут властям регионов
C 5 февраля в России начнут действовать новые правила обращения с имуществом, которое стало орудием или предметом административного преступления и было конфисковано.
Теперь все эти вещи можно будет законно передать в собственность регионов. Местные власти смогут использовать конфискат по целевому назначению, в том числе и в качестве гуманитарной помощи. Так что теперь все это имущество послужит на пользу обществу, а не будет лежать без дела.
Перечень конфиската, который может быть передан субъектам РФ, уже утвердили в правительстве. Это телефоны, компьютеры, бытовая техника, продовольствие и сельхозпродукция, а также лекарства и мебель.
Мигрантам запретят жениться и покупать машины
- заключать брак;
- покупать недвижимость и автомобили;
- регистрировать бизнес;
- открывать счета и переводить деньги;
- получать водительские права;
- выезжать за пределы муниципалитета, в котором они находятся.
Новые правила для нотариусов
Новое требование к работе нотариусов, которое начнет действовать с 5 февраля, должно будет закрыть законодательную лазейку, о которой давно говорят финансовые ведомства. Благодаря юридическому пробелу у злоумышленников была возможность легализовывать преступные доходы и выводить деньги в теневой сектор экономики.
По оценке Минюста, ежегодно в "тень" уходит более трех миллиардов рублей.
Вся схема основывалась на медиативных соглашениях, которые должен заверить нотариус. Это документ, при помощи которого урегулируются различные споры, в том числе и долговые. Только вот задолженность зачастую была фиктивной: компания и физлицо выдумывали ее, а затем шли решать якобы имеющийся спор к нотариусу.
Заверенное соглашение имеет такую же юридическую силу, как и исполнительный лист. Поэтому человеку (якобы кредитору), который потом приходил с этой бумагой в банк, без вопросов переводили положенную сумму. После этого средства быстро обналичивались. Естественно, с этого момента никакие ведомства эти деньги уже не отслеживали.
Теперь провернуть подобную схему будет гораздо сложнее. С февраля нотариусы должны будут потребовать у одной из сторон документ, подтверждающий, что передача денег в долг вообще была. Добавят и полномочий, чтобы это доказательство проверить – можно будет отправить запрос в банк по электронной системе межведомственного взаимодействия.
Так что выдумать долг и обналичить деньги больше не получится – за этим будут тщательно следить.
Наставники для трудных подростков
Креативные индустрии
Креативные индустрии с 5 февраля официально станут отдельным сектором российской экономики. Поэтому у физлиц и компаний, занятых в этой сфере, появится гораздо больше возможностей для получения финансовой и информационной господдержки.
Креативными индустриями называют те отрасли, где создается продукт, обладающий уникальностью и ценностью, но который при этом зачастую даже нельзя "пощупать". Туда входят IT-сфера, кино, дизайн и архитектура, разработка видеоигр, народное творчество и другие направления.
Курировать новый сектор будет Минэкономразвития РФ.
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