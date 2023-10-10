Маткапитал на первого и второго ребенка в 2024 году вырастет на 7,5%

Котяков отметил, что маткапитал является важным инструментом поддержки семей, которым в следующем году воспользуются более 1 млн семей

10 октября 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сумма маткапитала после индексации в 2024 году составит 631 тысячу рублей на первого ребенка, 834 тысячи рублей – на второго. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании программной комиссии "Единой России".

Котяков отметил, что маткапитал является важным инструментом поддержки семей, которым в следующем году воспользуются более 1 млн семей. Сумму сертификата на маткапитал увеличат на уровень инфляции, которая сложится по итогам 2023 года.

"Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка – около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша", – заявил Котяков.Ранее в Алтайском крае предложили разрешить семьям тратить маткапитал на подключение к воде и теплу.