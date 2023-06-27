На сколько вырастет маткапитал в ближайшую трехлетку и каким он будет в 2026 году?
Соцфонд опубликовал материалы к бюджету на следующие три года
27 июня 2023, 16:28, ИА Амител
Фото: amic.ru
В течение следующих трёх лет размер материнского капитала в России заметно увеличится. Это следует из материалов к бюджету на ближайшую трехлетку, которые опубликовал Фонд пенсионного и социального страхования. Причем больше станут выплаты как за первого, так и за второго ребенка.
О том, на сколько вырастет материнский капитал в ближайшие три года и каким он будет в 2026-м, – в материале amic.ru.
1
Каким будет размер материнского капитала в 2024 году?
Из опубликованных материалов следует, что в 2024 году материнский капитал увеличится на 5,3%. Размер выплаты на первого ребенка составит 618,1 тысячи рублей, а на второго – 816,7 тысячи рублей.
Если же семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго в 2024-м ей будет положена доплата в размере 198,7 тысячи рублей.
2
Каким будет размер материнского капитала в 2025 году?
К 2025-му маткапитал должен увеличиться еще на 4% – до 642,8 тысячи рублей за первого ребенка. Выплата за второго будет составлять 849,4 тысячи рублей.
Размер доплаты за второго ребенка, если уже получен маткапитал за первого, составит 206,6 тысячи рублей.
3
Каким будет размер материнского капитала в 2026 году?
В начале 2026 года материнский капитал тоже планируется проиндексировать на 4%.
Таким образом, размер выплаты на первого ребенка увеличится до 668,5 тысячи рублей, а на второго – до 883,4 тысячи рублей.
Размер доплаты будет составлять 214,9 тысячи рублей.
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Какой сейчас размер материнского капитала в России?
В 2023 году размер материнского капитала за первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей, а за второго – 775,6 тысячи рублей.
Сумма доплаты за второго ребенка для семей, уже получивших маткапитал за первого, составляет 188,6 тысячи рублей.
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Как в Соцфонде подсчитали, на сколько увеличивать маткапитал?
Чтобы узнать, как будет увеличиваться сумма материнского капитала, в Соцфонде оценили прогнозируемые темпы инфляции на ближайшие три года.
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Точные ли это суммы?
Нет. Пока это лишь планы, на которые Соцфонд ориентируется при составлении бюджета. Точный размер материнского капитала на весь год определяется постановлением правительства. Плюс, иногда власти индексируют маткапитал внепланово.
Так что это ориентировочные цифры, а точные данные будут известны позднее.
Подробнее о том, кому и в каком размере назначается маткапитал в России и как его теперь будут индексировать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
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