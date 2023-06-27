Соцфонд опубликовал материалы к бюджету на следующие три года

27 июня 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

В течение следующих трёх лет размер материнского капитала в России заметно увеличится. Это следует из материалов к бюджету на ближайшую трехлетку, которые опубликовал Фонд пенсионного и социального страхования. Причем больше станут выплаты как за первого, так и за второго ребенка.

О том, на сколько вырастет материнский капитал в ближайшие три года и каким он будет в 2026-м, – в материале amic.ru.

1 Каким будет размер материнского капитала в 2024 году? Из опубликованных материалов следует, что в 2024 году материнский капитал увеличится на 5,3%. Размер выплаты на первого ребенка составит 618,1 тысячи рублей, а на второго – 816,7 тысячи рублей. Если же семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго в 2024-м ей будет положена доплата в размере 198,7 тысячи рублей.

2 Каким будет размер материнского капитала в 2025 году? К 2025-му маткапитал должен увеличиться еще на 4% – до 642,8 тысячи рублей за первого ребенка. Выплата за второго будет составлять 849,4 тысячи рублей. Размер доплаты за второго ребенка, если уже получен маткапитал за первого, составит 206,6 тысячи рублей.

3 Каким будет размер материнского капитала в 2026 году? В начале 2026 года материнский капитал тоже планируется проиндексировать на 4%. Таким образом, размер выплаты на первого ребенка увеличится до 668,5 тысячи рублей, а на второго – до 883,4 тысячи рублей. Размер доплаты будет составлять 214,9 тысячи рублей.

4 Какой сейчас размер материнского капитала в России? В 2023 году размер материнского капитала за первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей, а за второго – 775,6 тысячи рублей. Сумма доплаты за второго ребенка для семей, уже получивших маткапитал за первого, составляет 188,6 тысячи рублей.

5 Как в Соцфонде подсчитали, на сколько увеличивать маткапитал? Чтобы узнать, как будет увеличиваться сумма материнского капитала, в Соцфонде оценили прогнозируемые темпы инфляции на ближайшие три года.