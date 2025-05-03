Майские праздники в России захотели сделать беспрерывными

Чтобы люди могли спокойно отдохнуть и подготовиться к дачному сезону

03 мая 2025, 15:59, ИА Амител

Фото: Andres Siimon / unsplash.com

Дни с 1 по 9 мая стоит сделать выходными без перерыва между ними, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в разговоре с ТАСС.

По его мнению, так люди "спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках".

"Конечно, в большинстве своем люди отпрашиваются на эти дни "между майскими", что не может не нервировать работодателя. Естественно, мы не говорим о посменной работе. Школьникам и студентам это только пойдет на пользу, особенно тем, кого ждут предстоящие экзамены", – считает парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным.