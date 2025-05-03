Майские праздники в России захотели сделать беспрерывными
Чтобы люди могли спокойно отдохнуть и подготовиться к дачному сезону
03 мая 2025, 15:59, ИА Амител
Дни с 1 по 9 мая стоит сделать выходными без перерыва между ними, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в разговоре с ТАСС.
По его мнению, так люди "спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках".
"Конечно, в большинстве своем люди отпрашиваются на эти дни "между майскими", что не может не нервировать работодателя. Естественно, мы не говорим о посменной работе. Школьникам и студентам это только пойдет на пользу, особенно тем, кого ждут предстоящие экзамены", – считает парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным.
16:00:56 03-05-2025
По 1 октября уже делайте
16:36:09 03-05-2025
Вы придумайте всем такую работу, чтобы и дателям и трудящимся денег хватало, и там хоть весь май на работу не ходи.
16:38:56 03-05-2025
ну было же такое !!!!
За каким ... экспериментировать - то ?!
18:08:48 03-05-2025
А еще давайте больницы на 10 дней закроем. Врачи тоже хотят отдохнуть и на грядках покопаться. А остальным болеть не надо, аппендициты травками пусть лечат.
19:37:06 03-05-2025
Правильно! Надо еще сделать с 1 июня по 31 августа - тогда будет еще лучше для садоводов!!!
22:52:14 04-05-2025
Гость (19:37:06 03-05-2025) Правильно! Надо еще сделать с 1 июня по 31 августа - тогда б... Не, надо с 31 декабря по 31 января лучше сделать. У кого деньги есть, под пальмой отдохнут.
19:46:26 03-05-2025
Здравое предложение.
02:07:56 04-05-2025
Всегда, перед принятием решения необходимо собрать как можно больше информации о тех событиях, которые сопровождают те процессы, на которые вы хотите повлиять, сделать предварительный прогноз последствий, думаю, что будет лишним сказать о том, что не надо бояться правды, а то, как всегда в России, хотели как лучше, а оказалось...
Для начала, статистика с мед учреждений, полиции, ГАИ, от работодателей, от местных администраций, ...
Предположу предварительный прогноз, среднестатистический гражданин может плодотворно работать на саду только один день, далее он начинает "отдыхать", а так как весь отдых сводится к шашлыкам и спиртному, ну не могут и не умеют по другому, речь идёт о большинстве, то как результат сводки с больниц, ГАИ, ...
Для улучшения жизни людей, в начале, необходимо изменить самих людей, поменять мировоззрение, научить их заботиться о своём здоровье, ... В противном случае, они всё перевернут во вред себе и, соответственно, государству.
08:05:51 04-05-2025
Гость (02:07:56 04-05-2025) Всегда, перед принятием решения необходимо собрать как можно...
Словоблуд.
21:40:17 04-05-2025
Не пишите комменты. Это провокация.
Если бы я захотел в депутаты, предложил бы православные и правоверные поликлиники.
Чтоб несчастных мигранток не лапали за разное неверные.