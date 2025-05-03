В Госдуме рассказали, будет ли 7 мая сокращенным рабочим днем
Следующие длинные выходные у россиян будут 8, 9, 10 и 11 мая
03 мая 2025, 11:55, ИА Амител
Фото: Kiriakos Verros / unsplash.com
Рабочий день 7 мая не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"8 мая – это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день", – сказал депутат.
Нилов объяснил, что 8 мая сделали обычным выходным, поскольку он был перенесен с 23 февраля, который в 2025 году выпал на воскресенье.
После длинных выходных по случаю празднования Дня Весны и Труда, россияне будут работать с 5 по 7 мая, а с 8 по 11 мая снова будут отдыхать.
13:08:46 03-05-2025
Уж они то главные труженники
07:15:40 04-05-2025
А разве по закону предвыходной день не является сокращенным.Всегда предвыходной -пятница- был сокращенным.Или я уже забывать стал,как было?
08:31:39 04-05-2025
Горожанин. (07:15:40 04-05-2025) А разве по закону предвыходной день не является сокращенным... Какой бред вы написали... Что бы пятница была сокращенной на час у вас должен быть обед сокращен на 12 минут в день или рабочий день продлен на 15 минут с понедельника по четверг. Главное чтобы в сумме это давало 1 час. На который собственно пятница и сокращается.
10:11:08 04-05-2025
Гость (08:31:39 04-05-2025) Какой бред вы написали... Что бы пятница была сокращенной на... у нас так на заводе на 5/2 обед 48минут и пятница до 16, хотя в моем случае даже проходная не отбивает ) можно не обязательно ровно выходить и время обеда особо никто не контролирует
09:21:36 05-05-2025
А если бы переноса не было на 8 мая,то оно было бы сокращённым на 1 час.Если день перенесли на 8 мая ,то и он должен быть сокращённым.Не так ли?
09:44:53 05-05-2025
Афиноген (09:21:36 05-05-2025) А если бы переноса не было на 8 мая,то оно было бы сокращённ... Нет. 8 мая простой выходной день, а не праздник. Значит никаких сокращений. 30 апреля был сокращенный рабочий день т.к. 1 мая праздник
13:33:13 05-05-2025
Гость (09:44:53 05-05-2025) Нет. 8 мая простой выходной день, а не праздник. Значит ника... Но так его сделали выходным не по нашей инициативе.Поэтому все свойства предпраздничного дня он должен сохранить и на тот день на который его поменяли.