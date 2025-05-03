В Госдуме рассказали, будет ли 7 мая сокращенным рабочим днем

Следующие длинные выходные у россиян будут 8, 9, 10 и 11 мая

03 мая 2025, 11:55, ИА Амител

Фото: Kiriakos Verros / unsplash.com

Рабочий день 7 мая не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"8 мая – это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день", – сказал депутат.

Нилов объяснил, что 8 мая сделали обычным выходным, поскольку он был перенесен с 23 февраля, который в 2025 году выпал на воскресенье.

После длинных выходных по случаю празднования Дня Весны и Труда, россияне будут работать с 5 по 7 мая, а с 8 по 11 мая снова будут отдыхать.