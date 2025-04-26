McDonald's намерен зарегистрировать свой товарный знак в России
Компания подала соответствующую заявку в Роспатент
26 апреля 2025, 14:50, ИА Амител
McDonald's обратился в Роспатент за регистрацией товарного знака в России "Макдоналдс", пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Компания подала заявку еще в декабре 2024 года. В 2025-м ее опубликовал Роспатент, а в апреле принял к рассмотрению.
McDonald's намерен производить и продавать в России еду и напитки, а также осуществлять их доставку и предоставлять ресторанные услуги.
По словам гендиректора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, сейчас заявка находится на стадии экспертизы.
"Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", – рассказала она.
Ранее в Российском союзе торговых центров сообщили, что западные бренды одежды, ушедшие из России в 2022 году, вскоре могут вернуться.
16:38:28 26-04-2025
класс,! очень ждем. а то дурацкий вкустоиточка не умеет создавать образ бренда и стиль, да и вкус так...ну как сказать. фигня.
17:47:48 26-04-2025
Не пробовал Макдональдс ни разу ни всю эту шаурму ни вкусноточки ни сушироллы и не собираюсь... Вся эта продукция вряд ли полезна для организма...
18:03:53 26-04-2025
....... (17:47:48 26-04-2025) Не пробовал Макдональдс ни разу ни всю эту шаурму ни вкуснот... Пастернака не читал, но осуждаю. (С) это про вас?
Во вкусноточке не был ни разу, потому и марать ее не буду. В Маке был лет 15 назад в Москве. Значит и его хвалить не стану.))
20:53:15 26-04-2025
Зачем оно нам надо? На нас зарабатывать? Ну, уж нет. Объявить бойкот)
07:52:14 27-04-2025
Гость (20:53:15 26-04-2025) Зачем оно нам надо? На нас зарабатывать? Ну, уж нет. Объявит...
Тебе не надо ты и не ходи. За всех не говори.
06:46:44 27-04-2025
Т.е. он раньше не был зарегистрирован? А как же они тогда работали?