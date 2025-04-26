McDonald's намерен зарегистрировать свой товарный знак в России

Компания подала соответствующую заявку в Роспатент

26 апреля 2025, 14:50, ИА Амител

Фото: Geonhee Lee / unsplash.com

McDonald's обратился в Роспатент за регистрацией товарного знака в России "Макдоналдс", пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Компания подала заявку еще в декабре 2024 года. В 2025-м ее опубликовал Роспатент, а в апреле принял к рассмотрению.

McDonald's намерен производить и продавать в России еду и напитки, а также осуществлять их доставку и предоставлять ресторанные услуги.

По словам гендиректора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, сейчас заявка находится на стадии экспертизы.

"Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", – рассказала она.

Ранее в Российском союзе торговых центров сообщили, что западные бренды одежды, ушедшие из России в 2022 году, вскоре могут вернуться.