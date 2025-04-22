В Россию могут вернуться Zara, Bershka, Pull & Bear и Uniqlo
Сейчас компании находятся на стадии "неформальных переговоров"
22 апреля 2025, 16:30, ИА Амител
Западные бренды одежды, ушедшие из России в 2022 году, вскоре могут вернуться, об этом "Парламентской газете" сообщили в Российском союзе торговых центров.
По словам вице-президента РСТЦ Павла Люлина, дальше всех в процессе возвращения продвинулась испанская группа компаний Inditex, которая владеет брендами Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe, а также японская сеть одежды Uniqlo.
Сейчас эти две компании находятся на стадии "неформальных переговоров".
"Необходим триггер, которым, скорее всего, станет снятие хотя бы части санкций, связанных с трансграничными платежами. После этого непосредственно процесс возвращения займет примерно год, который уйдет на пошив новых коллекций, обратную перенастройку логистики и так далее", – пояснил Люлин.
Ранее сообщалось, что в Россию хотят вернуться Hyundai, Samsung и LG. Также автопроизводитель Kia, по данным южнокорейских СМИ, включил РФ в свой план продаж на 2025 год.
16:54:23 22-04-2025
245% пошлины в бюджет пусть платят и возвращаются. Мы что хуже трампа?
17:04:49 22-04-2025
Зачем?
19:58:13 22-04-2025
dok_СФ (17:04:49 22-04-2025) Зачем?... Чтобы снова уйти, когда им скажут. Нравится им это, быть не самостоятельными, а ведомыми.
17:37:00 22-04-2025
Не вернуться. Рынок России им не очень интересен. А неформальные разговоры- вымысел
17:41:10 22-04-2025
Вот зачем они тут?
22:39:54 22-04-2025
Хочу Юникло! Вернись, я всё прощу!
17:58:11 23-04-2025
Гость (22:39:54 22-04-2025) Хочу Юникло! Вернись, я всё прощу!... так продается же вовсю, и не уходил. вы с Луны?? онлайн все новые коллекции и тд
09:22:13 23-04-2025
Даром не надо.
09:29:52 23-04-2025
Кто все эти люди?
17:59:50 23-04-2025
никто не уходил, онлайн все продается. новые коллекции, распродажи, возвраты гарантии и пр. неясна проблематика
20:27:25 28-04-2025
Гость (17:59:50 23-04-2025) никто не уходил, онлайн все продается. новые коллекции, расп... где эти места
20:24:26 28-04-2025
Гость (17:59:50 23-04-2025) никто не уходил, онлайн все продается. новые коллекции, расп... Где продается ,на Ламода все закончилось, в других местах очень дорого.Или есть места, полдскажите, плиз)))
20:25:57 28-04-2025
Подскажите эти места, пожалуйста.