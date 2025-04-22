В Россию могут вернуться Zara, Bershka, Pull & Bear и Uniqlo

Сейчас компании находятся на стадии "неформальных переговоров"

22 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Магазин Zara в Барнауле / Фото: amic.ru

Западные бренды одежды, ушедшие из России в 2022 году, вскоре могут вернуться, об этом "Парламентской газете" сообщили в Российском союзе торговых центров.

По словам вице-президента РСТЦ Павла Люлина, дальше всех в процессе возвращения продвинулась испанская группа компаний Inditex, которая владеет брендами Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe, а также японская сеть одежды Uniqlo.

Сейчас эти две компании находятся на стадии "неформальных переговоров".

"Необходим триггер, которым, скорее всего, станет снятие хотя бы части санкций, связанных с трансграничными платежами. После этого непосредственно процесс возвращения займет примерно год, который уйдет на пошив новых коллекций, обратную перенастройку логистики и так далее", – пояснил Люлин.

Ранее сообщалось, что в Россию хотят вернуться Hyundai, Samsung и LG. Также автопроизводитель Kia, по данным южнокорейских СМИ, включил РФ в свой план продаж на 2025 год.