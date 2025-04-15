СМИ: автопроизводитель Kia может вернуться в Россию

По данным агентства, компания включила РФ в свой план продаж на 2025 год

15 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

В салоне автомобиля / Фото: Julian Hochgesang / unsplash.com

Южнокорейский автопроизводитель Kia включил в свой план продаж на 2025 год российский рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.

Согласно данным информационного агентства, в России компания заложила объем продаж в размере 50 тысяч автомобилей.

В 2022 году Kia и ее материнская компания Hyundai ушли из России. Hyundai в 2024 году продала свой завод в Санкт-Петербурге российской фирме "Арт-Финанс". Предприятие переименовали в Автомобильный завод АГР и начали выпускать автомобили новой марки Solaris.

Yonhap и The Korea Times ранее писали, что Hyundai может вернуться на российский рынок и обратно выкупить петербургский завод. Соответствующими предпосылками стали активизация мирных переговоров и возможное ослабление санкций против РФ.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность вернуться в Россию. Источники также утверждали, что активно рассматривают возвращение на российский рынок компании Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear), Uniqlo и H&M.