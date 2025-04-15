НОВОСТИОбщество

СМИ: автопроизводитель Kia может вернуться в Россию

По данным агентства, компания включила РФ в свой план продаж на 2025 год

15 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

В салоне автомобиля / Фото: Julian Hochgesang / unsplash.com
В салоне автомобиля / Фото: Julian Hochgesang / unsplash.com

Южнокорейский автопроизводитель Kia включил в свой план продаж на 2025 год российский рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.

Согласно данным информационного агентства, в России компания заложила объем продаж в размере 50 тысяч автомобилей.

В 2022 году Kia и ее материнская компания Hyundai ушли из России. Hyundai в 2024 году продала свой завод в Санкт-Петербурге российской фирме "Арт-Финанс". Предприятие переименовали в Автомобильный завод АГР и начали выпускать автомобили новой марки Solaris.

Yonhap и The Korea Times ранее писали, что Hyundai может вернуться на российский рынок и обратно выкупить петербургский завод. Соответствующими предпосылками стали активизация мирных переговоров и возможное ослабление санкций против РФ.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность вернуться в Россию. Источники также утверждали, что активно рассматривают возвращение на российский рынок компании Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear), Uniqlo и H&M. 

От Apple до McDonald’s. Какие компании могут совсем скоро вернуться в Россию?

Изменяющаяся политическая ситуация возвращает интерес к российскому рынку
НОВОСТИОбщество
Россия Авто

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:30:05 15-04-2025

Тойоту и Фольксваген тоже надо!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:51 15-04-2025

Гость (12:30:05 15-04-2025) Тойоту и Фольксваген тоже надо!... скоро тойота офис собирала вот мес назад

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:25 15-04-2025

А что случилось? Вроде бы еще не договорились

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:55 15-04-2025

Вернется - будет хорошо, посмотрим

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер поэт Евгений Клюев
13 часов назад  1

Все новости

Новости партнеров