Спасатели извлекли водителя из легковушки, смявшейся при ДТП

В общей сложности пострадали три человека

15 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Алтайском крае, сообщили в региональном МЧС.

Авария случилась утром 15 ноября на 17-м километре трассы Бийск – Советское – Черга.

Один из водителей в результате ДТП оказался зажат в разбитой легковушке. Прибывшие спасатели извлекли автомобилиста из машины и передали его и других раненых медикам.

При каких обстоятельствах произошел инцидент, не уточняется.

10 ноября алтайские спасатели извлекли мужчину из кабины грузовика, который врезался в столб и перевернулся.