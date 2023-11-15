Спасатели извлекли водителя из легковушки, смявшейся при ДТП
В общей сложности пострадали три человека
15 ноября 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Алтайском крае, сообщили в региональном МЧС.
Авария случилась утром 15 ноября на 17-м километре трассы Бийск – Советское – Черга.
Один из водителей в результате ДТП оказался зажат в разбитой легковушке. Прибывшие спасатели извлекли автомобилиста из машины и передали его и других раненых медикам.
При каких обстоятельствах произошел инцидент, не уточняется.
10 ноября алтайские спасатели извлекли мужчину из кабины грузовика, который врезался в столб и перевернулся.
Комментарии 0