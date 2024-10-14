МЧС: на сгоревшей в Барнауле мебельной фабрике были нарушения пожарной безопасности

Их выявили еще при плановой проверке в 2019 году, однако к марту 2024 года большинство так и не устранили

14 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Последствия пожара на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На мебельной фабрике, которая сгорела в Барнауле 29 сентября 2024 года, еще несколько лет назад были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Как рассказали amic.ru в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, их не устранили, что осложняло работу пожарных во время тушения возгорания.

Последнюю плановую проверку в отношении ООО "Барнаульский мебельный комбинат" проводили в апреле 2019 года. Тогда инспекторы выявили целый ряд нарушений, в том числе касающихся систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Руководителю предприятия вручили предписание устранить недочеты. Кроме того, в МЧС предложили "мероприятия по предотвращению распространения огня в случае пожара".

Ежегодно, с 2020 по 2024 год, специалисты МЧС проводили внеплановые проверки, чтобы проконтролировать, как исполняется предписание. Последняя проверка, которая прошла в марте 2024 года, показала, что значительную часть нарушений не исправили.

В результате, когда произошел пожар, его тушение "значительно осложнялось наличием горючей загрузки, отсутствием автоматических систем пожаротушения, сигнализации и противопожарных преград, предусмотренных законодательством". В МЧС отметили, что первые пожарные отделения прибыли на место уже через десять минут.

Напомним, что 29 сентября в Барнауле сгорела мебельная фабрика "Три слона". Шестиэтажное здание по адресу ул. Попова, 179е, полностью сгорело и частично обрушилось. Огонь пошел от пятого этажа и вскоре распространился на весь комбинат. К моменту локализации общая площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров.