МЧС на вас нет. Сколько алтайских компаний подверглись проверкам в 2022 году

Алтайский край считается одним из самых лояльных к бизнесу регионов

21 апреля 2023, 07:15, Александра Черданцева

Бизнесмен / Фото: KamranAydinov / Freepik

Более 4,3 тыс. проверок со стороны контрольных органов пережил бизнес Алтайского края в прошлом году. На фоне всей России регион считается одним из самых скромных по уровню административного давления, и всё равно часто такие мероприятия просто необоснованны. Такой вывод можно сделать из доклада алтайского уполномоченного по правам предпринимателей Андрея Осипова по итогам 2022 года.

Сколько проверок провели в Алтайском крае в 2022 году?

Андрей Осипов приводит данные только за 10 месяцев прошлого года. И вот что можно из этого отметить:

более 4,3 тыс. проверок и контрольных мероприятий (почти 1,8 тыс. плановых и 2,5 тыс. внеплановых) прошло в январе-октябре 2022 года;

львиную долю "досмотров" проводят федеральные органы надзора – 94% всех мероприятий. Региональные органы власти осуществили всего 5,4%, муниципальные – 0,6%. В 2021 году расклад был иным: на "федералов" приходилось 57% проверок, зато регион провёл 38% таких мероприятий;

МСЧ и Роспотребнадзор – самые проверяющие ведомства. Первое провело в прошлом году 2,7 тыс. "экзаменов" на законопослушность, второе – 1,3 тыс.;

более 2,7 тыс. проверок отменили из-за моратория на их проведение, ещё более 4 тыс. (которые органы контроля предлагали провести) изначально не стали включать в план проверок;

499 раз алтайские бизнесмены пожаловались в прокуратуру на незаконность внеплановых проверок, и в 70% случаев правоохранители их действительно отменили;

свыше 1 тыс. нарушений при проверках вскрыла прокуратура.

Рейтинг административного давления

Уже четвёртый год подряд федеральный бизнес-омбудсмен вместе с экспертами составляет рейтинг регионов по безопасности ведения бизнеса. Он называется индекс административного давления и включает оценку деятельности Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, МЧС, Росздравнадзора и Ространснадзора.

"Именно эти органы контроля провели в 2021 году порядка 58% контрольных и надзорных мероприятий в России", – пояснил в своём докладе Андрей Осипов.

Судя по индексу, бизнесу региона живётся неплохо. Во всяком случае, проверками особо не мучают – по итогам 2021 года Алтайский край занял в рейтинге 13-е место. То есть давление на бизнес было небольшим. Причём этот показатель в 2021 году был меньше, чем в 2020-м.

Из доклада Андрея Осипова

Эксперты подсчитали, что лояльнее в этом направлении стали Роспотребнадзор, Ространснадзор, Росприроднадзор и Ростехнадзор. А у Росздравнадзора, МЧС, Россельхознадзора и Роструда, наоборот, вырос уровень давления на бизнес.

При этом некоторые ведомства в разы чаще выносят алтайским компаниям и ИП предупреждения по итогам проверок, чем в среднем по России. Например, у Ространснадзора этот показатель составляет 94,4% при среднероссийском 2,6%, у Роструда – 93,9% (а по России всего 31,3%).

А ещё в 2021 году все перечисленные ведомства (кроме Ростехнадзора и Роспотребнадзора) провели проверки у большего количества компаний, чем годом ранее.

Из доклада Андрея Осипова

"Контрольно-надзорная деятельность избыточна – количество проверок не влияет на поведение и ответственность подхода поднадзорных субъектов. И хотя количество случаев причинения вреда поднадзорными субъектами снижается, количество проверок всё равно растёт", – сказано в докладе.

При этом сумма штрафов снижается. Но нет "решительной динамики к переходу на использование предупреждений", говорит алтайский омбудсмен.