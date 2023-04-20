Имущество, банки, силовики: алтайский омбудсмен рассказал, на что жалуются бизнесмены

В 2022 году защитник предпринимателей получил от них 261 обращение

20 апреля 2023, 09:01, Александра Черданцева

Бизнесмен / Фото: cookie_studio / Freepik

Земельные и имущественные отношения, банковские организации и действия правоохранителей – так выглядит топ тем, по которым бизнесмены Алтайского края чаще всего обращались за помощью к бизнес-омбудсмену. Об этом депутатам краевого парламента через неделю в своём докладе расскажет уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов.

На что жалуются предприниматели?

Доклад уже сейчас есть в доступе на сайте АКЗС, так что не будем ждать и заглянем в него сейчас. Тем более что там много интересного. Но сначала о жалобах бизнеса. Итак, в 2022 году Осипов получил 261 обращение, из них:

17,7% – по вопросам земельных и имущественных отношений;

16,3% ­­­­ – в сфере финансово-кредитных отношений, банковской деятельности;

15,6 % – обращения на действия краевых полиции, Следкома, прокуратуры, ФСБ;

12,2% – на действия органов контроля (надзора);

8,8 % – на налоговиков;

4,8% – на действия должностных лиц службы судебных приставов;

4,1 % – в сфере авторского права, товарных знаков;

3,4% – в сфере государственных и муниципальных закупок, в т.ч. на неоплату госконтракта;

2,7% – в сфере электроэнергетики, газораспределения;

2,1% – по мерам поддержки бизнеса (по теме ковида и санкций против России);

0,7% – на действия судов при вынесении приговора.

Ещё 8,2% были с просьбой разъяснить законы.

Из доклада уполномоченного по правам предпринимателей за 2022 год

В своём докладе Андрей Осипов объяснил, по каким земельно-имущественным вопросам к нему приходят чаще всего. Кстати, с каждым годом всё реже.

"Причинами таких жалоб становятся неправомерные отказы от продления договоров аренды нежилых помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; незаконный снос объектов, используемых в предпринимательской деятельности; согласование с администрацией района проведения работ по перепланировке или переустройству коммерческого помещения; завышенная кадастровая стоимость земельных участков и др.", – сказано в документе.

Снижается и количество обращений в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Те, что были в 2022 году, касаются невыполнения обязательств по оплате, невозможности исполнения заключённого контракта.

Отдельно омбудсмен разделил жалобы по уровню полномочий и принимаемых решений (смотрите на картинке). Половина из них – на действия или бездействие федеральных органов власти. Кстати, этот показатель в последние три года тоже немного упал.

Из доклада уполномоченного по правам предпринимателей за 2022 год

Чаще всего жалобы поступают от предпринимателей, оказывающих услуги, и торгового бизнеса (по 38%), представителей сферы промышленности и производства (13,6%). В меньшей степени весточки приходят от аграриев (8,2%) и строителей (1,4%).

Из доклада уполномоченного по правам предпринимателей за 2022 год

И что, он им помогает?

Помогает. В 38,6% случаев права предпринимателей удалось восстановить (хотя где-то и частично), сумму средств, которые удалось при этом вернуть, оценили в 13,5 млн рублей.

Например, одному из коммерсантов Андрей Осипов помог забрать свои 98 тысяч рублей, "зависшие" в уголовном деле. Дело было так: сотрудник электросетевой организации потребовал с него взятку, законопослушный гражданин пошёл к правоохранителям и всё им рассказал. Те задержали взяточника с поличным вместе с 98 тысячами, которые предприниматель взял из кассы. Мужчину осудили. А вот деньги бизнесмену так и не вернули. Осипов помог восстановить финансовую справедливость.

Ещё один пример – контракт частной компании с МУП "Каменские теплосети". Муниципальное предприятие не оплатило поставку материалов для утепления трубопровода на 1,9 млн рублей. После вмешательства уполномоченного директора МУП привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 30 тыс. рублей.

Подключился омбудсмен и к резонансной истории с автоподставщиками. На них ему пожаловались сразу несколько страховых компаний. Андрей Осипов помогал проработать механизм, как привлечь их к ответственности. В январе 2023 года группу подозреваемых по делу о мошенничестве с подставными ДТП на сумму более 50 млн рублей задержали.