МЧС подтвердило гибель шести человек в крушении вертолета в Республике Алтай

Сейчас спасатели ликвидируют последствия аварии

27 июля 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "НеКурасов"

Пресс-служба ГУ МЧС России подтвердила гибель шести человек при падении вертолета возле Тюнгура в Республике Алтай. Сейчас спасатели ликвидируют последствия аварии.

По предварительной информации, семь человек пострадали. Всего на борту находилось 13 человек. Согласно текущей версии, вертолет задел электрические провода. Информация уточняется.

Как сообщал ранее Telegram-канал Mash, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии – у них ожоги 90% поверхности тела. На борту были туристы, которые возвращались с горы Белуха.