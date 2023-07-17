МЧС предупредило о возвращении аномальной жары в Алтайский край

Воздух снова прогреется до +30 градусов и выше

17 июля 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 18 по 24 июля в Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами: +30 градусов и выше. Такое предупреждение передали в МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 июля воздух прогреется до +27...+32 градусов, 19 июля – до+29...+34, 20 июля – от +27 до +32.

Напомним, что это уже не первый жаркий период в Алтайском крае за июль. На прошлой неделе регион также накрыла аномальная жара до +40 градусов, которая после этого сменилась ураганом. Вследствие чего на озере Большое Яровое в Алтайском крае 14 июля травмы получили два человека, а в Камне-на-Оби 15 июля пострадали ряд зданий.