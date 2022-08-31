463 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки
Скончался один человек
31 августа 2022, 16:48, Никита Черников
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 463 случая коронавируса, 73 человека госпитализированы, сообщает оперштаб.
Выздоровели в регионе ещё 328 пациентов, скончался один заражённый.
Суточный прирост новых заболевших в РФ составил 46 321 случай. Умерли 92 человека с COVID-19.
Ранее в Минздраве заявили, что пока нет оснований для введения удалённого режима работы и учёбы из-за COVID-19.
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