463 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

Скончался один человек

31 августа 2022, 16:48, Никита Черников

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 463 случая коронавируса, 73 человека госпитализированы, сообщает оперштаб.

Выздоровели в регионе ещё 328 пациентов, скончался один заражённый.

Суточный прирост новых заболевших в РФ составил 46 321 случай. Умерли 92 человека с COVID-19.

Ранее в Минздраве заявили, что пока нет оснований для введения удалённого режима работы и учёбы из-за COVID-19.

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