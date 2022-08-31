463 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 463 случая коронавируса, 73 человека госпитализированы, сообщает оперштаб.

Выздоровели в регионе ещё 328 пациентов, скончался один заражённый.

Суточный прирост новых заболевших в РФ составил 46 321 случай. Умерли 92 человека с COVID-19.

Ранее в Минздраве заявили, что пока нет оснований для введения удалённого режима работы и учёбы из-за COVID-19.