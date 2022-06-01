59 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за всё время составляет 268 844 человека. Выздоровели из этого числа 259 354 пациента, в том числе 31 — за последние сутки.

Умерли от ковида 8 647 человек (+2 за сутки).

Лечатся сейчас 843 жителя. В тяжёлом состоянии находится 69 заражённых, из них 21 — на ИВЛ.