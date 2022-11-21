91 случай ковида выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки выявили 91 случай заражения коронавирусом, госпитализированы шесть человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Летальных исходов в регионе на сегодня не зарегистрировали. Выздоровел 91 пациент.

В целом по стране за сутки насчитали 4 662 новых заболевших и 55 смертей.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю заявили, что в регион вскоре может прийти свиной грипп. В ведомстве отмечали, что пока на Алтае не выявили ни одного случая заболевания, однако в других регионах они уже есть, что вызывает тревогу.