97 случаев ковида выявили в Алтайском крае за сутки
Выздоровели ещё 63 пациента
3 декабря 2022, 16:05, Никита Черников
В Алтайском крае за сутки выявили 97 случаев коронавируса, госпитализированы 14 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Выздоровели ещё 63 пациента. Летальных исходов не зарегистрировали.
В целом в стране на сегодня насчитали 6 669 новых заболевших и 59 смертей.
Ранее глава ВОЗ заявил, что в организации надеялись, что чрезвычайная фаза пандемии коронавируса скоро закончится, но этого не случилось.
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