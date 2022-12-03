97 случаев ковида выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки выявили 97 случаев коронавируса, госпитализированы 14 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Выздоровели ещё 63 пациента. Летальных исходов не зарегистрировали.

В целом в стране на сегодня насчитали 6 669 новых заболевших и 59 смертей.

Ранее глава ВОЗ заявил, что в организации надеялись, что чрезвычайная фаза пандемии коронавируса скоро закончится, но этого не случилось.