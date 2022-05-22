Алтайский край вошел в число регионов, где чаще всего обращаются к врачам после укусов клещей
В целом по стране к врачам обратились больше 56 тысяч человек, пострадавших от этих членистоногих
Алтайский край вошёл в число регионов с наибольшим количеством обращений к медикам с жалобами на укусы клещей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Также в этот список вошли Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Томская, Иркутская, Новосибирская и Челябинская области.
Отмечается, что по состоянию на вторую неделю мая в целом по стране в медорганизации обратились 56 482 пострадавших от клещей, среди них 17 417 детей.
«Ежегодно в аналогичный период регистрировалось от 29 805 до 95 253 обращений», — подчеркнули в ведомстве.
«Толк» отмечает, что с начала эпидсезона (3 апреля) в Алтайском крае от укусов клещей пострадали уже больше 3 тысяч человек. На сегодня в регионе насчитывается 197 человек с подозрением на сибирский клещевой тиф, 11 — с подозрением на заражение боррелиозом и три человека — клещевым энцефалитом.
Ранее amic.ru рассказал, как защитить себя от укуса клещей.