Алтайский край вошел в число регионов, где чаще всего обращаются к врачам после укусов клещей

В целом по стране к врачам обратились больше 56 тысяч человек, пострадавших от этих членистоногих

22 мая 2022, 09:05, Никита Черников

Алтайский край вошёл в число регионов с наибольшим количеством обращений к медикам с жалобами на укусы клещей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Также в этот список вошли Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Томская, Иркутская, Новосибирская и Челябинская области.

Отмечается, что по состоянию на вторую неделю мая в целом по стране в медорганизации обратились 56 482 пострадавших от клещей, среди них 17 417 детей.

«Ежегодно в аналогичный период регистрировалось от 29 805 до 95 253 обращений», — подчеркнули в ведомстве.

В Алтайском крае ждут нашествия клещей. Откуда они взялись, что делать и как защититься?

В Алтайском крае ждут нашествия клещей. Откуда они взялись, что делать и как защититься?

«Толк» отмечает, что с начала эпидсезона (3 апреля) в Алтайском крае от укусов клещей пострадали уже больше 3 тысяч человек. На сегодня в регионе насчитывается 197 человек с подозрением на сибирский клещевой тиф, 11 — с подозрением на заражение боррелиозом и три человека — клещевым энцефалитом.

Ранее amic.ru рассказал, как защитить себя от укуса клещей.

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Что нужно делать, если вас укусил клещ. Инфографика

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