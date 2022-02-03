Алтайский педагогический университет ушел на удаленку из-за коронавируса

Алтайский государственный педагогический университет вслед за другими вузами объявил о переходе на дистанционное обучение. Сообщение об этом появилось на страницах учреждения в социальных сетях.

“Подписан приказ о переводе образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам высшего и среднего образования, реализуемым в университете по очной, заочной и очно-заочной формам обучения, в дистанционный формат с 3 по 12 февраля 2022 года”, — сказано в сообщении, опубликованном на странице вуза во “ВКонтакте“.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации на дистанционное обучение также перешли алтайский “Политех” и АГУ.

Кроме того, на удалёнку перевели и правительство Алтайского края.