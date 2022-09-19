Более 750 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
Выздоровело 908 человек
19 сентября 2022, 15:59, Никита Черников
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 752 случая коронавируса, госпитализированы 36 человек, сообщает оперштаб.
Выздоровели в регионе ещё 908 заражённых. Летальных исходов на сегодня не зарегистрировали.
В целом по стране суточный прирост новых заболевших составил 49 488 случаев. Умер за сутки 91 человек с COVID-19.
Ранее учёные выяснили, как на самом деле передаётся коронавирус.
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