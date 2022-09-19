Более 750 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 752 случая коронавируса, госпитализированы 36 человек, сообщает оперштаб.

Выздоровели в регионе ещё 908 заражённых. Летальных исходов на сегодня не зарегистрировали.

В целом по стране суточный прирост новых заболевших составил 49 488 случаев. Умер за сутки 91 человек с COVID-19.

Ранее учёные выяснили, как на самом деле передаётся коронавирус.