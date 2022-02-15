Более чем на 350 случаев уменьшился суточный прирост заболевших ковидом в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 4466 человек. Днём ранее в регионе заболели 4817 человек — на 351 больше.

Как сообщает региональный оперштаб, за прошедшие сутки выздоровели 1632 человека, скончались 22 заражённых пациента.

В ковидных госпиталях региона лечатся 2663 человека, 422 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 150 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии составляет 186 958 человек.

Ранее сообщалось, что из-за взрывного роста числа заражённых в Алтайском крае врачи будут ставить диагнозы и открывать больничные листы дистанционно.