Число заражений COVID-19 на Алтае выросло в пять раз с начала июля

Количество заражений коронавирусом в Республике Алтай в июле выросло более чем в пять раз. Как сообщает ТАСС, большинство инфицированных лечатся амбулаторно, но власти готовятся развернуть 300 дополнительных коек при осложнении эпидситуации.

«Первую неделю текущего месяца, с 4 по 10 июля, было выявлено 29 случаев, с 11 по 17 июля — 59 случаев, с 18 по 24 июля — 149 случаев. При этом у большинства пациентов заболевание проходит в лёгкой форме, и они лечатся амбулаторно», — заявил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

Представитель властей подчеркнул, что в стационарных условиях пациенты с коронавирусной инфекцией получают лечение на инфекционных койках Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и в инфекционных отделениях районных больниц.