«Дети лежат прямо на полу»: жители алтайского города пожаловались на многочасовые очереди к врачам и попросили у мэрии помощи

Фото: vk.com/gazetazar

Жители Заринска пожаловались в администрацию города на очереди в местную поликлинику, которая из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ переполнена взрослыми и детьми с тяжёлыми симптомами.

При этом, как утверждают горожане, в медучреждении даже не поставили скамейки, из-за чего маленькие пациенты вынуждены сидеть и лежать прямо на полу в ожидании приёма.

«Неужели никак нельзя было предупредить и предотвратить? В больнице не протолкнуться. Дети сидят и лежат прямо на полу! Ну скамейки хотя бы можно было поставить? Мамочки держат малышей на руках и часами стоят в очередях! Помогите нам! Кто-нибудь! Мы устали!» — приводит слова местных жителей газета «Наш город Заринск».

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в регионе из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стали вызывать скорую помощь чаще, чем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Эпидпорог в регионе сейчас превышен в два раза, при этом больше стали болеть взрослые.