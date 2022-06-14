Диетолог раскрыла способ отличить полезный арбуз от нитратного

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как отличить полезный арбуз от нитратного. Её слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что сейчас не сезон арбузов — и все плоды, которые есть в продаже, выращены с применением стимуляторов роста.

«Это, как правило, селитра. Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определённых условиях становятся нитритами. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию», — сказала она.

Опасную ягоду легко выявить по внешним признакам. Обычно такой плод имеет белые или желтые прожилки и не сахаристую мякоть, подчеркнула Соломатина. Кроме того, при выборе арбуза не стоит акцентировать внимание на цвете плода, так как его могут просто окрасить.