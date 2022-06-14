Диетолог раскрыла способ отличить полезный арбуз от нитратного
Елена Соломатина объяснила, почему сейчас покупать эту ягоду не стоит
14 июня 2022, 07:15, Никита Черников
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как отличить полезный арбуз от нитратного. Её слова приводит «Вечерняя Москва».
Специалист отметила, что сейчас не сезон арбузов — и все плоды, которые есть в продаже, выращены с применением стимуляторов роста.
«Это, как правило, селитра. Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определённых условиях становятся нитритами. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию», — сказала она.
Опасную ягоду легко выявить по внешним признакам. Обычно такой плод имеет белые или желтые прожилки и не сахаристую мякоть, подчеркнула Соломатина. Кроме того, при выборе арбуза не стоит акцентировать внимание на цвете плода, так как его могут просто окрасить.
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