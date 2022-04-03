«Лекарства на завтрак не едят». Какие препараты «смели» из аптек на Алтае и как будут восполнять дефицит

Ситуация на аптечном рынке Алтайского края после введения антироссийских санкций сложилась непростая. Цены на лекарства выросли, а жители региона жалуются на нехватку препаратов. В краевом Минздраве признают, что проблема есть. 1 апреля ведомство провело круглый стол, где обсудило пути решения с представителями аптек, профильными специалистами и чиновниками. Депутат Госдумы Даниил Бессарабов уверен, что причин для серьёзного дефицита нет: и отечественные, и импортные лекарства продолжат поступать в регион. Эксперты сошлись во мнении, что в ажиотажном спросе отчасти виноваты все: и жители, и дистрибьюторы, и аптеки.

О том, какие препараты «выгребли» с полок жители региона, как выросли цены и как справиться с дефицитом — в материале amic.ru.

Генетические привычки и жажда наживы

Лекарств для льготников в Алтайском крае хватит, уверяют в региональном Минздраве. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, ведомство заблаговременно сформировало хороший запас. Большинства препаратов достаточно до сентября, а некоторых наименований — до конца года. Лекарств для пациентов, перенёсших инфаркт или инсульт, хватит ещё и на 2023 год, отметил Попов. У крайздрава есть время, чтобы обеспечить новые поставки.

Но коммерческий сегмент действительно страдает от дефицита и роста цен, признал министр. Причём самым востребованным лекарством за последний месяц стал левотироксин. Гормональный препарат назначают пациентам с заболеваниями щитовидной железы. По словам руководителя регионального Росздравнадзора Виктора Зайцева, в марте спрос на средство подскочил в три раза по сравнению с предыдущими месяцами. Некоторые жители «сметали» лекарство десятками пачек, отметил специалист.

«Согласно данным нашего мониторинга, в коммерческом сегменте отпустили в розницу порядка 19 тысяч упаковок. В феврале было продано 18,5 тысячи. Но за один только март аптеками было отпущено 66 тысяч упаковок. Рост очень значительный. К сожалению, были факты, когда люди брали даже по несколько десятков упаковок сразу. Что называется, про запас», — рассказал Зайцев.

Столкнулись аптеки и с нехваткой других препаратов. Лидеры «дефицитного рейтинга» — антибиотики, инсулин, средства от астмы и антидепрессанты. Об этом рассказала представитель бийской компании «Фарм Консалтинг» (сети аптек «Ваш доктор» и «ФармДисконт») Евгения Каньшина.

«Проблема есть и, возможно, будет обостряться дальше. Как это всё регулировать и как дальше с этим работать, неясно», — возмутилась специалист.

Население можно понять, заметил депутат АКЗС Владимир Семёнов. По его словам, у россиян стремление закупиться впрок в трудной ситуации уже «заложено на генетическом уровне».

«Все мы сейчас находимся в ситуации некой неопределённости и высокой волатильности рынка. Людей можно понять. У нас это уже что-то генетическое: надо срочно купить спички, сахар, соль и таблетки. Так, чтобы на дольше хватило. Это момент, который мы должны пройти достойно», — считает Семёнов.

Согласился с ним и Даниил Бессарабов. По его мнению, ажиотажный спрос на препараты скоро сойдёт на нет. Так было и в начале пандемии, когда из аптек временно исчезли противовирусные лекарства, вспомнил депутат.

Впрочем, в Росздравнадзоре полагают, что не все, кто пачками закупал важные лекарства, будет использовать их для себя. По его словам, участились случаи, когда лекарства пытаются продавать в соцсетях и на маркетплейсах. В числе препаратов, которые предлагают купить онлайн жителям региона, есть и левотироксин. Только за последнюю неделю ведомство подало в Роскомнадзор четыре жалобы с просьбой заблокировать нарушителей.

Справка



В конце марта 2022 года в алтайских аптеках отсутствовало около 90 торговых наименований лекарств. Из них 22% входят в список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

Таблеточные ходоки

Впрочем, по поводу сложившегося ажиотажа вопросы у Минздрава нашлись и к аптечным сетям. Дело в том, что тот же левотироксин, а также антибиотики, антидепрессанты и многие другие препараты в России продаются только по рецепту врача. По крайней мере, того требует закон.

«Хотелось бы сказать, что в числе дефицитных есть препараты рецептурного отпуска. Мы же, например, не видим сейчас такого количества случаев бактериальной инфекции, чтобы покупали столько антибиотиков. Подчёркиваю ещё раз: все меры в части отпуска препаратов через аптечную сеть нужно соблюдать», — заметил Дмитрий Попов.

Министр подчеркнул: такого бешеного ажиотажа, как на тот же сахар, на лекарства в природе быть не должно. Хотя бы потому, что большинству препараты не требуются каждый день.

«Это же всё-таки лекарственное средство, а не продукт питания. И применять его нужно по показаниям. Лекарство за завтраком просто так не едят. Его применяют как препарат для лечения болезней», — напомнил очевидные вещи глава Минздрава.

Аптекари же попытались оправдать ситуацию хитростью самих жителей. Мол, с одним бумажным рецептом человек может обойти сразу несколько аптек. И везде ему продадут нужное лекарство — ведь отказывать оснований нет.

«Сейчас мы не можем проконтролировать отпуск лекарств, которые не подлежат специальному учёту. Человек с этим бумажным бланком может обойти и пять, и шесть, и семь аптек. Мы же не видим, приобретал он лекарство по этому рецепту или нет. Пока всё так, эти ходоки никуда не денутся», — рассказала представитель Алтайфармсоюза Елена Вдовенко.

По её мнению, проблему бы решил массовый переход на электронные рецепты. В этом случае каждую покупку препарата можно легко отследить.

Глава Минздрава согласился, что переход на электронные рецепты нужен. По его словам, в регионе планируют сделать это до конца года. В то же время Попов заметил, что никаких накладок с бумажными рецептами быть не может, если соблюдать все правила. Продавая лекарство, фармацевт обязан поставить в бланк отметку.

Ответить на это замечание никто из представителей аптек не решился.

Справка



2255 объектов в Алтайском крае имеют допуск к розничной продаже лекарств. Из них 209 — полноценные аптеки. Ещё 1128 — аптечные пункты. 108 аптек работают на базе медучреждений региона. На уровне фельдшерско-акушерских пунктов фармацевтическую деятельность ведут 802 объекта.

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Не время наживаться

Цены за последний месяц тоже ощутимо выросли. По оценке регионального Росздравнадзора, лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), подорожали на 30-35%. Розничная стоимость наименований из этого списка жёстко контролируется государством, поэтому тут подорожание несущественное — около 3%.

Основные причины роста цен — усложнение (а местами и полный разрыв) логистических цепочек, а также подорожание курсов валют. Впрочем, второе существенной роли играть не должно, заметил Владимир Семёнов: евро почти полностью откатился на уровень до 24 февраля, а доллар за последний месяц подорожал примерно на 20%.

«Это не ура, но это и не караул. Если мы говорим про всю цепочку, от производства до аптеки, то далеко не все категории товаров должны подорожать на 20%. Так эта логика не работает. Это вовсе не то препятствие, которое может поставить под угрозу население страны и края», — пояснил депутат.

Об этом же заявил и Бессарабов. По его словам, вопросы с логистическими цепочками сейчас тоже активно решаются. Местами причиной подорожания стали банальные спекуляции, подчеркнул депутат: некоторые дистрибьюторы просто придержали товар на складе, вызвали ажиотаж и спровоцировали рост цен.

Депутаты напомнили аптекам о социальной ответственности и призвали не наживаться на населении в непростое время. А если рост цен окажется необоснованный, разбираться с этим будет ФАС, напомнил Дмитрий Попов.

Лекарства будут

В целом же ситуация не должна дойти до критической точки, выразил уверенность Бессарабов. По его словам, сегодня около 80% препаратов на аптечном рынке страны — отечественные. А крупнейшие иностранные поставщики уже заверили, что и дальше будут поставлять лекарства в Россию.

«Ключевые игроки не будут закрывать производство на территории страны. Да, сокращают инвестпрограммы. Да, видим программы клинических испытаний сокращаются. Но по препаратам, которые относятся к ЖНВЛП, у нас есть уверенность, что эти поставки будут», — отметил депутат Госдумы.

Он рассказал, что сам прошёлся по барнаульским аптекам и патовой ситуации не увидел.

«Заехал в аптеки просто своими глазами посмотреть, что в крае происходит. Потому что в соцсетях люди пишут: нет одного, другого, третьего, как выросли цены. Все эти обращения мы видим. Но я зашёл и спросил по группам препаратов, которые мне казались наиболее чувствительными. Жаропонижающие те же есть в наличии и для взрослых, и для детей, и для ребятишек меньше года. Инсулин тоже есть — и импортный и отечественный», — объяснил Бессарабов.

По его словам, главное сейчас — восполнить временный дефицит, наладить логистику и не допустить, чтобы проблема стала более серьёзной. В Госдуме и правительстве страны уже приняли для этого ряд мер. Например, иностранные препараты теперь можно вводить на российский рынок в упрощённом порядке. Специальная упаковка не нужна: достаточно наклеить поверх импортной стикер с информацией на русском языке. Кроме того, фармкомпании, которые работают в РФ, должны предупреждать за полгода, если решили закрыть производство. Готовится и ещё одна мера: власти планируют разрешить в России продажу препаратов, которые ещё официально не зарегистрированы.

Поможет ли это избежать фармацевтического коллапса и в коммерческом, и в льготном сегменте, станет ясно в ближайшие месяцы.