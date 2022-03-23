Проблема не в долларе. Дмитрий Попов рассказал, почему и на сколько подорожали лекарства на Алтае

Дефицит есть, но его стараются ликвидировать, подчеркнул глава регионального Минздрава

23 марта 2022, 07:26, Александр Соколов

Медикаменты в Алтайском крае за последний месяц подорожали на 5-15%, в зависимости от группы препаратов. По крайней мере, такие цифры привёл министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Отвечая на вопросы жителей в ходе интернет-форума на сайте краевого правительства, глава Минздрава объяснил: в росте цен виноват, скорее, искусственный ажиотаж, чем курсы валют.

Логистика сломалась

Курс доллара тоже сказался на цене, но не так значительно, заметил Попов. По его словам, в первую очередь к подорожанию лекарств привели:

неравномерное распределение товаров по торговым точкам;
разрыв прежних логистических цепочек;
искусственный ажиотаж.

При этом на препараты, которые входят в реестр ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), государством установлены предельные цены, подчеркнул министр. Подорожать выше этих значений они не могут.

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Стихийный спрос

Дефицит лекарств в крае тоже есть и вызван теми же самыми причинами, сообщил Попов. Главная — «стихийный спрос». Впрочем, министр считает эту проблему временной.

«Он (дефицит, — прим. ред.) наблюдается в коммерческом сегменте и связан со стихийным спросом. Для льготной категории граждан препараты закуплены. В настоящее время пациентам получать льготу в натуральном виде, а не в денежном выражении, значительно важнее», — рассказал глава регионального Минздрава.

По его словам, сейчас дистрибьюторы стараются перекрыть ажиотаж. Локальный дефицит возникает в разных торговых точках, но со временем ликвидируется. Попов также заметил, что самый большой спрос в коммерческом сегменте приходится на медикаменты для хронических больных, которые применяются постоянно.

В конце прошлой недели жители города пожаловались в соцсетях, что в барнаульских аптеках невозможно найти импортный инсулин. Пациенты с сахарным диабетом получают от врачей рецепты, но купить нужное лекарство не могут. В краевом Минздраве объяснили, что дефицит образовался искусственно, как и в случае с сахаром. В ведомстве подчеркнули, что инсулина, который выдаётся по льготе, сейчас достаточно. Впрочем, 75% из того, что выдают льготникам, — отечественные медикаменты. Некоторые пациенты настаивают, что им это не подходит, поскольку их инсулиновые помпы могут работать только с импортным препаратом.

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