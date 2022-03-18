Барнаульцы с сахарным диабетом жалуются на дефицит импортного инсулина

Барнаульцы с сахарным диабетом стали жаловаться на дефицит в аптеках импортного инсулина — они пишут в соцсетях, что не могут достать привычные препараты «Новорапид» или «Хумалог». Проблемы наблюдаются и с наличием другого гормонального препарата — «Эутирокс» («Л-тироксин»). В Минздраве Алтайского края утверждают, что в коммерческих аптечных сетях дефицит образовался искусственно, сообщают «Вести Алтай».

Так, в паблике Barnaul22 подписчики стали жаловаться, что никак не могут найти в продаже привычный инсулин «Новорапид» или «Хумалог».

«В поликлинике рецепты выписали, а в аптеках его нет. Где искать?» — поинтересовался один из подписчиков.

В комментариях он получил ответ с официального аккаунта Минздрава Алтайского края.

«Инсулин, который выдаётся пациентам по льготным рецептам, есть в наличии в достаточном количестве», — указали чиновники, попросив автора поста обратиться к ним лично, рассказав о сложностях.

Тем временем, как сообщают «Вести Алтай», пропажей импортного инсулина обеспокоены все. Многие из тех, кто вынужден использовать специальные помпы, отмечают, что в назначениях на терапию чётко указано, что прибор нужно использовать именно с импортным инсулином. Однако получить они его не могут ни по льготным рецептам, ни за свои собственные средства.

В то же время краевой Минздрав утверждает, что дефицит зарубежного инсулина в коммерческих аптечных сетях будто бы сложился искусственно, как и с сахаром. Что касается льготного отпуска, то в приобретённых Минздравом партиях зарубежный инсулин есть, но его лишь 25% против 75% отечественных препаратов.