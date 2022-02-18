Ковидная поликлиника в алтайском Диагностическом центре прекращает работу

Ковидная поликлиника, открытая в Диагностическом центре Алтайского края, закрывается с 21 февраля в связи со значительным снижением числа заболевших. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что освободившиеся ресурсы направят на приём плановых неинфекционных больных. При этом организация продолжит работу в «режиме готовности» и при необходимости поликлинику для больных коронавирусом снова откроют.

Красная зона в госпитале будет закрыта не полностью — для больных COVID-19 по-прежнему будет работать кабинет, где будут делать КТ лёгких, а также ПЦР-лаборатория.

Напомним, ковидная поликлиника в Диагностическом центре Алтайского края начала свою работу с 2 февраля. Её задача была в разгрузке барнаульских поликлиник, которые не справлялись с потоком пациентов.